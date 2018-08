Exclusivo: Fundo de investimento dá sinal verde para Fluminense contratar Ignacio González

O Fluminense está próximo de fechar a contratação do meia Ignacio González Brazeiro, de 24 anos. O jogador que pertence ao Danubio, foi oferecido ao Tricolor. Após ser avaliado pelo departamento de scout e pela comissão técnica, o Flu está com um representante no Uruguai para fechar o negócio.

Rodrigo Sodré agente de jogadores, que toma frente da negociação, se reuniu na noite desta quinta-feira (9) com diretores do clube uruguaio e recebeu sinal verde do fundo de investimento que está disposto a ajudar.

“Desde as primeiras conversas com Danúbio, muitos clubes vem especulando e mostrando interesse pois González é um exelente jogador, agora que as condições financeiras estão praticamente resolvidas dei minha palavra para Pedro Abad que só depende do Fluminense. Está bem encaminhado“, afirmou Rodrigo Sodré.

Com contrato com o time uruguaio até o final de 2019, a negociação será com parte dos direitos comprados pelo Tricolor. O Fluminense terá a ajuda de um fundo de investimentos do Sul do Brasil para custear o negócio.

Ignacio González Brazeiro tem 23 jogos na atual temporada, entre campeonato do Uruguai e a Copa Sul-Americana. Marcou três gols e deu duas assistências. Ele tem passagem pela seleção de base.