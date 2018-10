Em confronto direto pela fuga do Z-4, Boa Esporte vence Londrina com gol nos minutos finais

Nesta sexta (10) o Boa Esporte recebeu a equipe do Londrina, em partida valida pela 20° rodada do Brasileirão Série B 2018. O BEC venceu pelo placar de 1 a 0, o gol aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo, onde Douglas Baggio marcou. Com o resultado os dois times ficam no Z4.

Os primeiros minutos seguiu a linha do jogo que se esperava de duas equipes na parte de baixo da tabela. Um jogo trucado, recheado de lances feios.

Quem teve a primeira chance de chegar ao gol foi o Londrina, que aos 7 minutos, conseguiu uma troca de passes, até a bola chegar em Dudu, que chutou no meio do gol.

O jogo volta a ter momentos horríveis, até que aos 13 minutos acontece um dos piores. O Boa perde um gol feito, onde a bola chegou sozinha para Alyson, onde tinha só ele e o gol. Mas o volante isolou.

Depois desse momento as duas equipes se equilibraram. Conseguiam chegar ao gol, mas sempre no lance final, mandavam a bola longe.

O cenário melhorou quando aos 32 minutos, o Londrina quase abre o placar. Lucas Ramon cruza, Safira domina e joga para Dagoberto. Que pressionado pela defesa do Boa mandou para fora.

Depois o jogo volta a ficar igual, com as duas equipes chegando ao gol, mas sem perigo. Até que aos 42 minutos o Londrina tem um escanteio para fazer a cobrança. Safira subiu sozinho e acertou o travessão.

O segundo tempo começou com a equipe da casa mais ligada no jogo. Aos 2 minutos Daniel Cruz recebe nas costas da zaga. Mas o goleiro Vagner sai bem para fazer a defesa.

Aos 8 minutos o Boa chega novamente. Daniel Cruz faz um belo cruzamento e Alyson aparece na cara do gol, para uma boa defesa de Vagner.

Depois o jogo volta a ficar sem emoção. Mas o Boa Esporte, cresceu novamente no jogo e aos 21 minutos, Douglas Tubarão recebe na área, abre espaço e chuta. Mais uma vez o goleiro Vagner se apresenta e faz uma bela defesa.

A partir desse momento o jogo fica bom com as duas equipes buscando o gol. Uma das chances mais claras foi aos 34 minutos, onde o Londrina chegou com Safira de cabeça, após cruzamento de Jardel. O goleiro Fabrício teve que voar para fazer a defesa.

Depois as duas equipes são todas ataque. Tivemos na altura do 40 minutos dois contra ataques. Um de cada lado que não geraram em nada.

Quando todos achavam que o jogo não iria sair do 0 a 0. Jadson do campo de defesa, lança para Douglas Baggio que domina na área e bate no canto, sem chances para o goleiro Vagner. Os jogadores do time visitante reclamaram de um toque mão do jogador do Boa, mas não teve jeito, gol validado, vitoria do Boa.

O Boa Esporte é o 19° com 17 pontos e o Londrina é o 17° com 21 pontos.