Osmar Loss não acredita em abalo no Corinthians após derrota e projeta duelo na Copa do Brasil

Mesmo saindo na frente do placar e vendo a Chapecoense, dona da casa, ficar com um jogador a menos em campo, o Corinthians cedeu a virada para os catarinenses e conheceu mais uma derrota no comando de Osmar Loss, neste domingo (12).

A equipe alvinegra entrou em campo com um elenco totalmente alternativo, visto que mira a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (15), justamente contra a Chape. Ao final do jogo, o comandante alvinegro falou sobre o tropeço do Brasileirão.

"Já tiramos (o peso da derrota) no vestiário, são campeonatos distintos, provavelmente com muitos jogadores distintos na quarta-feira. São decisões de tamanhos completamente diferentes. Vamos estar com o ambiente seguro e sólido para buscar a classificação", comentou.

Falando sobre o desempenho da equipe durante os 90 minutos, Loss foi sincero ao notar a queda de rendimento do Corinthians, apesar de ter sido superior na primeira etapa.

"Na segunda etapa, onde a Chapecoense explorou um jogo mais duelado e competitivo, a gente foi um pouco mais submisso do que eles e acabamos sendo empurrados para trás, entregando o resultado", analisou.

Ángelo Araos, recém-contratado pelo Timão, fez sua primeira partida entre os titulares e correspondeu positivamente. Loss, elogiou o chileno, mas também foi político ao falar que todo o elenco se portou de forma satisfatória na visão do comandante.

"Araos fez um primeiro tempo brilhante, como toda a equipe. Não dá para dar destaque negativo para nenhum atleta. Tivemos um jogo sólido, com posse de bola, com presença ofensiva, que era o que a gente vinha buscando. Temos que buscar essa referência de jogo para o Corinthians", revelou.

Encerrando a coletiva pós-jogo, Loss foi perguntado sobre a distância que o Corinthians tem do São Paulo, líder do campeonato com 12 pontos à frente do Timão. O técnico se mostrou paciente e projetou retomada para o segundo turno que se inicia já no próximo domingo.

"A gente ainda está no primeiro turno, claro que quando os resultados se somam, uma derrota da nossa busca por aproximação e uma vitória dos líderes, fica mais distante. Mas temos um turno todo para jogar ainda e temos objetivos de estar no bloco de cima ainda no Brasileiro", finalizou.

Agora, o Timão segue em Chapecó para o confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil que acontece na próxima quarta-feira (15). No entanto, neste duelo Loss deve ter a equipe titular em campo para manter a vitória de 1 a 0 construída na Arena Corinthians no jogo de ida.