Barbieri ressalta que vitória do Flamengo não influencia na Libertadores

Em um domingo de Dia dos Pais, o Flamengo bateu o Cruzeiro por 1 a 0, no Maracanã lotado, com mais de 55 mil pessoas. O autor do gol na vitória Rubro-Negra, foi o centroavante Henrique Dourado, que começou a partida como titular substituindo Uribe, afastado por conta de uma lesão na coxa.

Os dois times que haviam se enfrentado na última quarta-feira (8), pela Copa Libertadores, vieram com propostas diferentes para esta partida. O Flamengo, que luta ponto a ponto com o São Paulo, pela liderança do Brasileiro, escalou força máxima. Já a equipe mineira, comandada por Mano Menezes, entrou com o time praticamente reserva, visando o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta (15), contra o Santos.

Na coletiva de imprensa, o treinador Maurício Barbieri, que tinha duas opções diretas para suprir a ausência de Uribe, comentou sobre a decisão de iniciar a partida com Dourado.

"A escolha do Dourado, se deu pela característica do jogo. A gente achava que o Cruzeiro vinha com a postura de esperar um pouco mais, esperar a iniciativa do Flamengo. Por isso era importante ter um jogador de área, que pudesse brigar por lá e desse peso a área. Acho que se mostrou uma decisão acertada. A gente fica muito feliz pelo gol que ele fez pelo quanto ele contribui no jogo", afirmou.

Quando perguntado se a vitória de hoje no Brasileiro, teria alguma influência, na partida de volta da Libertadores, o treinador respondeu de maneira direta.

"São campeonatos diferentes, a gente tem que saber separar bem isso ai. Eu acho que a importância do jogo de hoje se deve principalmente a gente se manter na luta pelo título. Os reveses vão acontecer e a gente tem que saber virar a chave rápido. Libertadores agora a gente só vai passar a pensar no dia 29, nosso foco agora é Copa do Brasil na quarta-feira (15), e depois disso exclusivamente brasileiro", concluiu.