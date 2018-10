Atlético-MG pode superar número  de gols em um primeiro turno de Campeonato Brasileiro

Num início de temporada em que sofreu com a saída de jogadores importantes como o atacante Róger Guedes, então artilheiro do Brasileiro, com nove gols, para o futebol chinês e antes, o venezuelano Otero, uma das principais armas em bolas paradas, que deixou o clube e foi defender o Al-Wheda, dos Emirados Árabes, o setor ofensivo do Atlético-MG conseguiu manter números expressivos no Campeonato.

Com o melhor ataque da competição, até o momento, com 33 gols em 18 jogos, o clube mineiro está perto de superar seu recorde em um turno da competição se marcar gols pelo menos duas vezes contra o Botafogo, no Engenhão, pela 19ª rodada. O duelo que encerra a primeira parte do Brasileirão.

A partir de 2006, em que a competição passou a ser disputada por 20 clubes, a temporada em que o Galo teve melhor desempenho ofensivo até o returno foi em 2012, marcando 34 gols, neste mesmo ano foi vice-campeão, superado pelo Fluminense. Mas esse número ainda está muito abaixo do melhor ataque de sua história de um turno com 20 equipes, o do seu principal rival, Cruzeiro, balançou as redes 42 vezes na campanha do título de 2014.

A torcida que vem fazendo duras críticas ao time por conta da quantidade de chances desperdiçadas, não preocupa muito o técnico Thiago Larghi que acredita no desempenho ofensivo alvinegro vai melhorar com ajustes feitos no meio-campo e no ataque. Nos últimos jogos, por exemplo, o treinador usou oito jogadores na linha criativa da equipe.

O treinador elogiou a postura ofensiva do time depois da vitória sobre o Santos por 3 a 1, no Horto, mas sabe que é preciso ter maior comprometimento dos jogadores. Larghi acredita que o time precisa ter um padrão para saber defender e atacar, e de um maior entrosamento da equipe.