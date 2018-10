Em busca de treinador, vice-presidente de futebol do Sport revela interesse em Dunga

A expectativa da diretoria do Sport era anunciar o seu novo treinador nesta segunda-feira. Não aconteceu. O clube entrou em contato com nomes como Roger, Jair Ventura e Eduardo Baptista. Não recebeu o "sim" de nenhum, apesar do último ainda ser o favorito ao cargo.

Mesmo acumulando trabalhos ruins, o nome de Eduardo continua bem visto no Sport. Quando Claudinei Oliveira foi demitido, muitos já cravavam a volta do treinador, que havia acabado de ser dispensado do Coritiba, em sua segunda demissão no ano. No entanto, surpreendendo a todos, o vice-presidente de futebol do clube Guilherme Beltrão foi enfático quanto ao nome que é o seu preferido: Dunga.

Em entrevista à Rádio Globo, no programa "Globo Esportivo", o dirigente não se conteve e nem teve cerimônia em dizer que acha o ex-treinador da Seleção Brasileira como nome "com a cara do clube." Apesar das afirmações, Beltrão acredita que Dunga não será o novo treinador do Sport, praticamente já o descartando.

"Sei que não vem, mas eu queria o Dunga. Mandei consultar, acredito que seja um profissional com a cara, a identidade do Sport. Não estamos fixados em Eduardo (o favorito), que inclusive pensa em ficar um tempo parado", finalizou.