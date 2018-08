Atendendo pedidos de técnico e torcida, Sport contrata pacote de reforços

A semana movimentada do Sport acerca de reforços enfim aconteceu. Negociadas há dias e com desfechos favoráveis, se tornaram públicas as contratações do volante colombiano Elkin Blanco (28), ex-América de Cali e dos meias-atacantes Mateus Gonçalves (23) e Morato (25), que estavam, respectivamente, em Tijuana do México e São Paulo. Hernane Brocador deve ser o próximo.

Oficialmente, na verdade, os jogadores não foram anunciados. Mas exceto Hernane, todos os outros já se encontram no CT do clube. Morato, por sinal, já apareceu treinado com bola. Enquanto Elkin Blanco e Mateus fizeram exames físicos dentro das instalações rubro-negras.

Mudança de ideia em relação à estrangeiros

Como antecipado pela VAVEL Brasil na matéria linkada no início desse texto, vários nomes de "gringos" foram oferecidos a cúpula leonina - que os descartavam por achar arriscado o clube ter que esperá-los se adaptarem. O caso de Elkin Blanco foi olhado por um "carinho" maior. Internamente, a comissão técnica e de análise de desempenho achou o colombiano parecido com Anselmo, volante que se destacava na Ilha antes de ir para a Arábia Saudita.

Tendo o aval da comissão depois de todos os dados apresentados, o segundo passo foi buscar informações sobre o jogador também acerca de sua conduta profissional. Os retornos foram positivos e o Leão então engatilhou a contratação. Chegando á frente de clubes como Rosário Central e Atlético Tucumán, que estudavam investida.

Colombiano de 28 anos era peça frequente no Atlético Nacional, campeão da Libertadores em 2016. Na última temporada, ele estava no América de Cali. (Foto: Twitter Pessoal)

Revelado no Palmeiras com ascensão no México é aposta para o ataque

Quando a imprensa pernambucana falou que Mateus Gonçalves já estava em Recife, os torcedores do Sport fizeram a pergunta: Quem? E de fato, a resposta não é tão simples. O jogador saiu do Brasil depois de ser vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Palmeiras. Ou seja, nem chegou a atuar profissionalmente no país.

Seguiu para o Vitória de Guimarães B, em Portugal, até chegar ao México, onde fixou-se. Depois de grande destaque na segunda divisão do referido país, Mateus ganhou trânsito entre os clubes da elite mexicana, rodando pelos importantes Pachuca, Toluca e Tijuana, onde estava antes da vinda para o Sport.

Atacante de lado, Matheus comemora um dos dois gols que fez com a camisa do Tijuana, seu último clube. (Divulgação de Foto: Clube Tijuana)

Morato até dezembro

Único anunciado oficialmente até agora, o atacante Morato (foto acima na matéria), ex-São Paulo, foi repassado pelo Ituano aos rubro-negros até dezembro. Apesar de ter sido envolvido na negociação de Everton Felipe com o tricolor, o jogador dependia do aval do clube de Itu, que é quem detém o seu passe.

Brocador preso por detalhes

Centroavante do Grêmio, Hernane Brocador está verbalmente acertado para voltar ao clube que defendeu em 215. Os ajustes entre clubes e jogador já foram alinhados, restando agora pendências burocráticas. O tricolor gaúcho pagará a maior parte do atacante, que teve pouquíssimo espaço desde que foi contratado em fevereiro.