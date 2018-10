Grêmio domina Corinthians, vence fora de casa e assume a terceira colocação do Brasileirão

Na noite deste sábado (18), Corinthians e Grêmio se enfrentaram pela 19º rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrentou o Time do Parque São Jorge, na Arena Corinthians, em São Paulo, e saiu vitorioso pelo placar de 1 a 0. O gol do time gaúcho foi marcado por Éverton aos 9 minutos do segundo tempo.

Com menos de um minuto de partida, o Corinthians quase abriu o placar. Jadson cobrou escanteio e o lateral-esquerdo Danilo Avelar cabeceio forte, mas o Marcelo Grohe realizou uma grande defesa.

Aos seis minutos, a defesa corinthiana falhou e o meia Ramiro cabeceou, porém sem força. Três minutos depois, Éverton fez uma boa jogada individual e jogou ao gol, mas Walter defendeu com tranquilidade. Já aos 18 minutos, Ramiro arriscou de fora e dessa vez o goleiro corinthiano fez uma bela defesa e impediu o gol gremista.

Ainda no primeiro tempo, o Grêmio abriu o placar com o volante Jaílson. Entretanto, na cobrança de falta do atacante Luan, haviam muitos jogadores em posição irregular. Com isso, o árbitro marcou impedimento e invalidou o que seria o primeiro gol da partida. Além disso, o atacante Éverton quase encobriu o goleiro Walter, porém a bola passou em cima do gol.

Na segunda etapa, nenhuma novidade. O time visitante continuou pressionando e Cícero arriscou de fora para mais uma boa defesa do goleiro corinthiano. Porém aos nove minutos, Luan deu um lindo passe para Éverton que balançou as redes corinthianas e marcou o gol da vitória.

O restante do jogo demonstrou extrema dificuldade do Timão, que não conseguiu ter nenhuma grande chance para empatar a partida. Já o Tricolor dominou o jogo e quase ampliou com Éverton aos 39 minutos, mas o goleiro corinthiano fez mais uma grande defesa e impediu o segundo gol.

Com a vitória, o tricolor gaúcho subiu para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Timão permaneceu na sétima posição, com 26 pontos.

O próximo jogo do Grêmio será na próxima quarta-feira (2) contra o Cruzeiro, às 21h45, na Arena do Grêmio. Já o Corinthians, enfrenta o Fluminense no mesmo dia e horário, mas na Arena Corinthians.