Cuéllar critica sonolência do Flamengo diante do Atlético-PR: “Não podemos entrar assim”

Na manhã deste domingo (19), o Flamengo saiu derrotado pelo Atlético-PR, mantendo uma dura escrita que atormenta o torcedor do rubro-negro carioca. Com a derrota por 3 a 0, o clube do Rio mantém um jejum de 44 anos, sem vencer o Furacão em partidas do Campeonato Brasileiro, disputadas em Curitiba.

Os três gols da equipe paranaense, foram marcados nos primeiros 20 minutos de jogo. O primeiro gol da partida saiu aos nove minutos, quando Pablo, aproveitando uma desatenção na marcação do Flamengo, desviou a cobrança de falta rasteira batida por Marcinho, no primeiro pau.

Aos 16, Pablo recebeu livre pelo lado esquerdo da área e cruzou rasteiro. Nikão tentou na primeira, mas foi Raphael Veiga que marcou, aproveitando o rebote do goleiro César, que conseguiu salvar na primeira, mas nada pode fazer na segunda finalização à queima roupa.

Logo depois, aos 20, o zagueiro Zé Ivaldo subiu mais alto que Uribe, aproveitando o escanteio batido por Raphael Veiga para marcar o terceiro e último gol da partida.

O Flamengo até criou algumas boas chances, mas pecou em diversos aspectos, terminando o jogo sem conseguir ao menos diminuir o placar.

Na saída de campo, o volante Cuéllar, criticou a postura de sua equipe, destacando a desatenção no começo de partida: “Entramos dormindo. Temos que ser conscientes. Disputando um título não podemos entrar assim. Temos que ver o que fizemos de bom e de ruim para o próximo jogo", alertou.

Apesar da derrota, o goleiro César, que substituiu Diego Alves, poupado por um desconforto no joelho, preferiu olhar para frente, pensando na continuidade do campeonato: "Sabíamos que o time deles era muito intenso, principalmente no início do jogo, mas seguimos em frente. Tem muita coisa pela frente", finalizou.

Com a derrota, o Flamengo torce contra o São Paulo, que entra em campo neste domingo, às 19h, contra a Chapecoense. Se vencer, o time paulista pode se isolar de vez na liderança do Brasileirão.

O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (23), quando enfrentará o Vitória, às 19h30, no Maracanã, pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro.