Palmeiras bate Vitória fora de casa e fica próximo dos lideres

Neste domingo (19) o Vitória recebeu a equipe do Palmeiras, em partida valida pela 19° rodada do Brasileirão Série A 2018. O Verdão venceu pelo placar de 3 a 0, jogo onde o Alviverde jogou com certa folga no primeiro tempo e no segundo apenas administrou o placar. Com o resultado o time Paulista fica na sexta colocação e o time da casa ocupa a zona de rebaixamento ocupando a 17° colocação.

O Vitória chegou a pressionar nos 5 primeiros minutos. Aos 6 o Palmeiras teve a primeira chance efetiva com Dudu, que cobra a falta colocada no canto superior do goleiro Ronaldo, que da um soco pra tirar a bola. Aos 9 o Vitória chegou com Rodrigo Andrade que chuta de longe para grande defesa de Weverton.

Aos 10 minutos Deyverson abriu o placar no Barradão. Dudu fez um lançamento, que chegou em Marcos Rocha, ele ajeitou de cabeça para o chute do atacante, que fez 1 a 0.

Aos 19 o Vitória respondeu com Rodrigo Andrade que recebu a bola na área e chutou, Weverton defende e no rebote Neilton chuta, mas cai dentro da área, para delírio da torcida do Vitória que fica reclamando de pênalti.

Após isso o Verdão administra a partida e aos 28 minutos, Dudu cobra escanteio na cabeça de Deyverson que marca o segundo dele e faz 2 a 0 para o Palmeiras.

Aos 30 o Palmeiras teve uma chance com Dudu, que recebeu na esquerda, cortou para a direita e encheu o pé. A bola pegou na zaga.

Na sequencia Yago recebeu de Neilton, que chuta por cima.

Depois o Palmeiras aos 38 teve quatro chances seguidas, Bruno Henrique, Marcos Rocha, Dudu, Deyverson e Thiago Santos. A bola ficou no bate e rebate com 5 finalizações e foi pra fora.

Nos minutos finais o Palmeiras controla e bola e vai para o intervalo com o placar de 2 a 0.

O "passeio" do Palmeiras continuou no segundo tempo. Pressão a todo tempo, até que aos 13 minutos Marcos Rocha cruzou para Lucas Lima na área, ele domina para dentro, Dudu pega a sobra, driblou a marcação e chutou no canto de Ronaldo. É o terceiro do Verdão.

Aos 17 minutos Victor Luis pega de longe e assusta o goleiro do Vitória. Em troca de passes a bola sobre na pequena área para Victor Luis que desperdiçou a chance do 4° gol do Verdão.

Depois disso o Palmeiras somente controlou a bola e esperou o fim do jogo.

O Palmeiras encara na próxima rodada a equipe do Botafogo, Quarta as 21:00 no Allianz Parque. Já o Vitória vai até o Rio de Janeiro, enfrentar o Flamengo, quinta as 19:30 no Maracanã.