Recordar é viver: zum, zum, zum é 21! Palmeiras vence Paulistão de 74 e aumenta fila do Corinthians

Após 19 anos sem disputarem uma final de Paulistão, Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (8), pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista, às 16h, no Allianz Parque.



Entre os clássicos mais marcantes da história dos dois gigantes da capital, a final do Paulista de 74 foi um dos clássicos mais marcantes no Derby. Era o time de Ademir da Guia contra o de Rivelino.

O primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de 1974, aconteceu no dia 18 de dezembro, no Pacaembu. Palmeiras abriu o placar com um gol de Edu Bala, logo no início primeiro tempo. Em seguida, Lance balançou a rede, com um golaço de cabeça, garantindo um empate. Final 1 a 1.



No dia 22 de dezembro, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram no segundo jogo da final, no estádio do Morumbi. Havia mais de 100 mil torcedores do Timão, gritando e vibrando muito para quebrar o jejum de duas décadas sem ser campeão . Já o Palmeiras, vinha de uma boa sequência de vitórias, a equipe havia conquistado o último título Paulista em 72.

O Verdão entrou em campo com: Leão; Jair Gonçalves, Luís Pereira, Alfredo Mostarda e Zeca; Dudu e Ademir da Guia; Edu Bala, Leivinha, Ronaldo e Nei. O técnico era Oswaldo Brandão.



O Alvinegro estava escalado com : Bullice; Zé Maria, Brito, Ademir e Vladimir; Tião e Rivellino; Vaguinho, Lance, Zé Roberto (Ivan) e Adãozinho (Pita). Técnico: Sílvio Pirillo.

A bola rolou e o equilíbrio que havia se mostrado no primeiro jogo se manteve na primeira etapa. No segundo tempo Leivinha ajeitou a bola de cabeça para o Ronaldo, que, da grande área, bateu bem no canto direito da rede, garantindo a vitória de 1 a 0 do Palmeiras e fazendo com que a minoria de torcedores do Palmeiras, que estavam presente no dia, fizessem mais barulho que os mais de 100 mil Corintianos presentes. A torcida do Verdão começou a cantar no estádio " zum, zum, zum é 21" em alusão aos 21 anos que o Corinthians iria completar a seca sem títulos.



Ao todo, Palmeiras e Corinthians já se enfrentaram cinco vezes em finais do Campeonato Paulista. O Palestra leva vantagem em número de vitórias, sendo três conquistas do Alviverde (1936, 1974 e 1993) contra dois títulos do Corinthians (1995 e 1999).