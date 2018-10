Botafogo pode assinar com a Caixa após obter última CND

Na tarde desta segunda-feira (20) o Botafogo obter a última Certidão Negativa de Débito e o clube não possui mais nenhuma pendência com a União em relação aos débitos. Sendo assim, o alvinegro está perto de assinar contrato com a Caixa Econômica Federal.

O dinheiro do patrocínio ainda não virá para o clube carioca, pois faltam detalhes para serem resolvidos na próxima reunião. São R$ 10 milhões para serem pago dentro dos 12 meses, dinheiro esse que servirá para quitar dívidas do clube com o elenco (como direito de imagem de junho e julho, salários de julho).

São três CND’s necessárias para conseguir o patrocínio estatal e elas foram obtidas para cravar o vínculo. Essa CND foi referente à Receita Federal, e agora basta somente a reunião para acertar tudo, que acontecerá nos próximos dias.

Com os problemas financeiros que o clube passa atualmente, o patrocínio master da Caixa será fundamental, afinal, será uma forma de liberar a cota para o elenco que já teve o salário atrasado diversas vezes no ano de 2018. Além disso, vale ressaltar que a Caixa vem do início da temporada até agora junto do Botafogo, mas o clube não recebia verba alguma, diferente de agora.

A próxima partida do Botafogo é na próxima quarta-feira (22), às 21h, contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro diretamente do Allianz Parque.