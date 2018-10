Giovanni marca no segundo tempo e garante a vitória do Goiás contra São Bento

Lucão aos 30 minutos do primeiro tempo, Anderson Salles aos 42 minutos do primeiro tempo e Giovanni aos 17 minutos do segundo tempo.

O Goiás venceu o São Bento por 2 a 1, no Estádio Olímpico, em partida válida pela vigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Esmeraldino saiu na frente, no primeiro tempo, com Lucão. Anderson Salles empatou para o clube paulista, mas viu Giovanni marcar o gol da vitória do Verdão do Oeste.

A partida começou travada. As duas equipes se postando muito bem na defesa e impedindo os rivais de avançarem. A primeira chance real aconteceu com o São Bento. Joãozinho fez boa jogada pelo lado de campo e tocou para trás, Ronaldo chegou livre e na cara do gol para bater, mas furou na hora de finalizar, desperdiçando uma clara chance.

Quando tudo parecia favorável ao São Bento, que segurava bem a chegada do rival, o Goiás chegou ao primeiro gol. Após boa tabela entre Giovanni e Renato Cajá, o camisa 11 cruzou na direção de Lucão, que subiu bem e abriu o placar.

A boa partida do São Bento, no primeiro tempo, não poderia deixar de ser presentada. Aos 42 minutos, Anderson Salles cobrou falta com perfeição e venceu o goleiro Marcos. A bola ainda quicou no chão antes de entrar.

O segundo tempo começou com o Goiás pressionando o São Bento, disposto a mudar o desempenho da primeira etapa. Em cobrança de escanteio de Giovanni, David Duarte subiu mais alto que todos e cabeceou com perigo em direção ao gol.

A virada aconteceu aos 17 minutos, em roubada na saída do adversário. Michael apertou Anderson Salles e roubou a bola do zagueiro, invadiu a área e cruzou para Giovanni marcar o segundo gol do Goiás, e garantir a vitória do Esmeraldino.

Com o resultado o Goiás foi até a terceira posição, com 36 pontos. Já o São Bento entrou na zona de rebaixamento, em décimo sétimo, com 25 pontos.

O Goiás volta a campo pela Série B no próximo sábado (25), contra o Vila Nova, no Serra Dourada, às 16h30. O São Bento recebe o Avaí em casa, também no sábado, às 16h30.