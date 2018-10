Luan e Rafael Moura marcam e quebram jejum de gols no América-MG

Na última quarta-feira, o time do América-MG reencontrou o caminho das vitórias no Brasileirão. Após dois empates e uma derrota, o Coelho venceu o Sport por 2 a 0, na Ilha do Retiro. Porém não só a vitória marcou a partida, a quebra do jejum pessoal dos atacantes e do setor ofensivo da equipe também foram destacadas.

O ultimo feito foi aconteceu quando Ademir marcou o terceiro gol na vitória sobre o Atletico-PR. Jogo válido pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 5 de julho. Desde então, o ataque do time Minero não balançava as redes no campeonato.

Luan permanecia no jejum há sete meses, desde quando abriu o placar contra o Boa Esporte, no dia 27 de janeiro, jogando pelo Campeonato Mineiro. O Coelho venceu a partida por 1 a 0. Nesse tempo, Luan já disputou 19 partidas sem marcar nenhum gol.

Já Rafael Moura, mantinha uma seca menor. Não balançava as redes desde o dia 27 de maio, quando o Coelho perdeu para o São Paulo por 3 a 1, na sétima rodada do Brasileiro. O He-Man disputou 27 partidas e marcou seis gols nesta temporada.