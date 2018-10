Resultado Corinthians x Paraná pelo Campeonato Brasileiro 2018 (1-0)

Partida válida pela 21ª primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2018, realizado na Arena Corinthians (SP), às 19h.

Andre Luiz de Freitas Castro (GO) apita auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO).

Já o Paraná só volta a jogar no domingo (2), contra o Sport Recife pela 22ª rodada do Brasileirão.

O Corinthians volta aos gramados na quarta-feira (29), contra o Colo-Colo pela Libertadores.

Fala Danilo Avelar: "Saímos satisfeitos pela vitória, que era o principal. Claro que temos de melhorar muito. Mas, hoje o mais importante era vencer, independentemente de tudo. O resultado é bom, mas podemos fazer melhor. A qualidade pode melhorar, mas o importante era vencer hoje", disse o lateral.

Fala Jhonny Lucas: "Está difícil. Não conseguimos fazer os gols, mas não podemos abaixar a cabeça. Fizemos um jogo de igual para igual. Mas futebol é resultado. Temos de buscar os três pontos no próximo jogo", alertou o meia.

Caso o Cruzeiro vença, ele toma a colocação do Timão. Já o Fluminense permanece atrás caso vença.

Com essa vitória, o Corinthians fica na sétima colocação, esperando o resultado entre Cruzeiro e Fluminense.

O Timão consegue sua primeira vitória depois de 4 rodadas em branco.

Com essa derrota, o Paraná continua como lanterna.

A última vitória foi no dia 22 de julho, contra o América-MG, em casa.

Com esse placar, o Paraná segue em jejum de 7 jogos sem vencer no Brasileirão.

49' Final de jogo entre Corinthians e Paraná.

48' A cobrança é curta, e na sequência a bola sai com último toque de Douglas. É tiro de meta para Richard.

47' Pedrinho recebe a bola na lateral direita, e sofre falta.

47' Nadson cobra e a zaga do Corinthians afasta a bola, e o time da casa puxa um contra-ataque.

46' Rodolfo chega com perigo na entrada da área do Corinthians, mas Henrique chega e joga a bola para escanteio.

46' ASSIM NÃO! Na sequência do lance, Igor finaliza, mas a bola sobe demais e vai longe do gol do Corinthians.

45' QUANTA HABILIDADE! Rodolfo coloca a bola no meio das pernas de Araos e puxa o contra-ataque para o Paraná.

45' Teremos mais 4 minutos de jogo.

44' O Timão vai trocando passes e buscando espaço para ampliar o placar.

43' RICHARD!!!! Pedrinho puxa contra-ataque com velocidade, e finaliza no canto. O goleiro paranaense se estica e espalma, jogando para escanteio.

43' QUE FEIO! Mateus Vital cruza buscando Roger, mas René tenta tirar, a bola bate em uma das suas pernas e volta para o goleiro Richard.

41' Substituição no Paraná: sai Alex Santana, entra Rodolfo.

41' Na primeira tentativa, Araos consegue um espaço e finaliza de fora da área. A bola sobe demais, sem perigo para o goleiro Richard.

39' Substituição no Corinthians: sai Jadson, entra Araos.

38' Roger recebe passe de Mateus Vital e não consegue dominar, na sobra Danilo Avelar pega a bola e chuta. Richard faz defesa sem perigo.

38' Jhonny Lucas tenta colocar a bola, mas o passe sai forte demais e fica nas mãos de Walter.

37' O Corinthians vai trocando passes no campo de ataque, em busca de um espaço.

34' Substituição no Paraná: sai Rafael Grampola, entra Jhonny Lucas.

33' DEFENDE RICHARD!!! Jadson recebe passe de Fagner, e chuta com perigo. O goleiro cai e defende, não deixando que o Corinthians amplie o placar.

32' O Corinthians pressiona o Paraná em busca do segundo gol.

30' Jadson vai para a cobrança e coloca na área, a defesa paranaense sobe e afasta para escanteio.

29' EXPULSO! Leandro Vilela derruba Jadson depois de drible do adversário e recebe o segundo cartão amarelo.

27' WALTER!!! Paraná troca passes e encontra Alex Santana livre, que chuta de fora da área e coloca Walter para fazer defesa.

25' Jadson recebe passe de Mateus Vital, gira e encontra Pedrinho livre, que finaliza. O chute sai fraco e Richard faz defesa sem dificuldades.

23' DE NOVO NÃO! Nadson dá um chapéu em Ralf e tenta outro drible no volante alvinegro, que não deixa e tira a bola.

22' Na segunda cobrança, Walter sai e dá um soco na bola. O goleiro alvinegro tem choque com René, e sente dores no joelho. Mas nada preocupante.

21' Nadson cruza e Ralf tira de cabeça. É outro escanteio.

21' Caio Henrique bate a falta, a bola desvia na barreira e sai. É escanteio para o Paraná.

21' Substituição no Corinthians: sai Clayson, entra Mateus Vital.

20' FALTA PERIGOSA!! Douglas derruba Rafael Grampola na entrada da área. É uma grande chance para o time visitante empatar a partida.

18' Clayson tenta cruzamento, mas a bola explode em Leandro Vilela e fica com o Paraná.

17' Fagner dá chutão, e o juiz marca pé alto do lateral alvinegro.

16' Jadson coloca a bola na área, Roger sobe e cabeceia. A bola vai pra fora, sem nenhum perigo para Richard.

16' Nadson faz falta em cima de Douglas.

15' Jadson cruza na área, mas a zaga do Paraná afasta a bola.

15' Clayson puxa contra-ataque com velocidade e cruza. A bola bate em Diego Tavares e sai para escanteio.

14' Fagner é advertido com cartão amarelo depois de fazer falta em Silvinho e parar o contra-ataque paranaense. O Paraná tem chance de colocar a bola na área.

12' Diego Tavares recebe passe livre, mas não consegue fazer o domínio, e é vaiado pela torcida.

10' Substituição no Paraná: sai Raphael Alemão, entra Nadson.

10' Silvinho chega com perigo dentro da área depois de passe de Rafael Grampola, chuta e a bola vai pra fora depois de desvio do Henrique. Mas o árbitro marca tiro de meta para o time da casa.

9' Leandro Vilela recebe cartão amarelo depois de fazer falta em cima de Fagner. É o sexto amarelo do jogo.

8' O juiz marca impedimento em cima de Roger, que reclama com a arbitragem.

7' QUASE!! Ralf recebe bola na área com liberdade e arrisca chute de esquerda com força, mas sobe demais.

6' Rafael Grampola chega duro em Danilo Avelar, árbitro marca falta e o atacante paranaense encara o bandeirinha.

5' Roger pega a bola e encontra Pedrinho, que chuta por cima do gol.

4' QUANTA HABILIDADE! Fagner lança para Clayson, que domina com habilidade no peito e chega na linha de fundo para cruzar, e ganha escanteio.

3' Clayson chuta cruzado, mas sem muita força. Richard faz a defesa sem dificuldade.

3' Pedrinho rouba a bola, toca para Jadson que encontra Roger na frente. O atacante alvinegro não conseguiu o domínio.

2' Depois da reposição de Richard, Pedrinho ganha disputa aérea, Roger fica com a sobra e puxa outro ataque, mas sem perigo.

1' Jadson chutou de fora da área com perigo no gol de Richard.

0' Bola rolando para o segundo tempo de Corinthians e Paraná.

Os times voltam do vestiário sem alterações.

Ao todo são 18 faltas - 9 para cada lado -, e 5 cartões amarelos - 2 para o Corinthians e 3 para o Paraná.

Até o momento, é um jogo marcado com pouco tempo de bola rolando e muitas faltas.

Somente um gol separa as duas equipes nos primeiros 45 minutos de jogo.

52' O juiz encerra o primeiro tempo de Corinthians e Paraná.

51' NA TRAVE!!!! Douglas rouba a bola, toca para Jadson que coloca para Roger com liberdade. O atacante chuta cruzado, mas a bola bate na trave e por pouco não entra.

50' Pedro Henrique chuta a bola dentro da área em cima de Silvinho, que cai sentindo dores.

49' Clayson sobe e acerta o braço no rosto de René, que fica no chão sentindo dores.

48' NÃO VALIA MAIS NADA! Leandro Vilela acerta um chute forte na trave, mas o lance estava parado por falta marcada em cima de Douglas.

47' Danilo Avelar erra passe, e na tentativa de recuperar a bola faz falta em cima de Silvinho, parando o contra-ataque paranaense.

47' Jadson bateu a falta, mas a bola ficou na barreira.

45' Teremos mais sete minutos de jogo.

45' Silvinho faz falta em Fagner quase dentro da área, e o juiz marca falta e dá cartão amarelo para o jogador paranaense. É uma grande chance para o Corinthians ampliar o placar.

44' Caio Henrique coloca a bola na área, Danilo Avelar afasta e Jadson tira o perigo.

43' Clayson faz falta dura em cima de Alex Santana e recebe cartão amarelo. É o quarto cartão da partida.

41' QUE DRIBLE!!! Silvinho coloca a bola no meio das pernas de Fagner, e é parado com falta do lateral alvinegro.

40' Raphael Alemão escorrega e acaba acertando Danilo Avelar. O juiz marca falta, e dá cartão amarelo para o jogador do Paraná.

40' Árbitro dá bronca em Claudinei Oliveira, e na sequência expulsa o assistente do técnico paranaense.

39' O Corinthians vai trocando passes no meio campo, mas perde a posse para o time paranaense.

37' Substituição no Corinthians: Cássio sai sentindo dores ainda, Walter entra.

35' GOOOOOOOL DO CORINTHIANS!!!! HENRIQUE RECEBE CRUZAMENTO DE JADSON DEPOIS DE ESCANTEIO E CABECEIA COM LIBERDADE PARA O FUNDO DA REDE E ABRE O PLACAR!

33' Cássio faz sinal para o banco apontando para Walter continuar em aquecimento, parece que não vai dar para o goleiro alvinegro continuar no jogo.

33' Pedrinho coloca a bola por cima para Pedro Henrique, que bate de voleio. O juiz marca posição irregular, e anula o lance.

32' Clayson tenta jogada individual pela esquerda, Raphael Alemão acompanha e tira a bola.

30' Após outro atendimento médico, Cássio levanta e parece estar tudo bem com o goleiro alvinegro.

28' O goleiro Cássio cobra o tiro de meta e desaba no chão sentindo dores de novo. Walter, o goleiro reserva, começa o aquecimento.

28' Depois de receber atendimento médico, Cássio levanta e o juiz segue o jogo.

26' CÁSSIO DE NOVO!!! Leandro Vilela chuta de longe, e Cássio se estica e toca a bola, jogando para escanteio. O goleiro alvinegro fica no chão sentindo dores e recebe atendimento médico.

26' Pedro Henrique recebe passe no meio, mas erra na hora de tocar e entrega a bola para Caio Henrique.

25' O Corinthians vai trocando passes e tentando achar abertura para criar uma jogada, mas sem sucesso até o momento.

24' Clayson toca para Jadson com liberdade, que arrisca de fora da área e isola a bola. É tiro de meta para Richard.

23' Jadson coloca bola na área buscando Roger, que não chega. Richard domina a bola no peito e sai jogando com estilo.

22' Silvinho derruba Fagner no campo de defesa corinthiano, e o juiz marca falta para o time da casa.

21' Clayson tenta puxar contra-ataque rápido com lançamento por cima para Jadson, mas a bola fica com a defesa do Paraná.

19' CÁSSIOOOOOO!!! Caio Henrique recebe passe com liberdade e solta uma bomba, forçando Cássio a fazer uma bela defesa e jogando para escanteio.

18' Jadson coloca bola enfiada por cima para Roger, que domina com o braço. O juiz marca falta para o Paraná cobrar.

17' Raphael Alemão dá bicicleta, que sai com perigo, mas Cássio faz a defesa sem perigo.

16' Silvinho cobra a falta no meio da área, mas a zaga alvinegra tira o perigo.

16' Alex Santana também recebe cartão amarelo por reclamação com o árbitro.

15' Leandro Vilela vai ao chão com as mãos no rosto depois de empurrão de Douglas, que é advertido com cartão amarelo.

13' Silvinho cruza, mas zaga do Corinthians afasta o perigo.

13' Danilo Avelar faz falta em Alex Santana, vai ter bola na área alvinegra.

10' Paraná puxa o contra-ataque com Alex Santana, Clayson chega no carrinho e é falta para o time visitante.

9' Clayson tenta jogada individual pela esquerda, mas Alex Santana dá um carrinho e tira para lateral.

8' NA TRAVE!! Jadson recebe passe de Clayson, faz o giro e chuta. A bola pega na trave depois do desvio do goleiro e volta na mão de Richard

7' Na reposição de Richard, Henrique domina e a posse de bola fica com o Corinthians outra vez.

6' MUITO LONGE! Clayson recebe bola e arrisca o chute. A bola sobe demais e sai para tiro de meta.

5' Outro lançamento forte demais. Pedrinho tentou colocar para Fagner, que não alcançou a bola. Lateral para o time paranaense.

4' Roger recebe lançamento, se movimenta e não chega na bola. Posse para o Paraná.

4' Raphael Alemão recebe lançamento, domina com o braço e o juiz marca falta para o time da casa.

3' Caio Henrique tenta cruzamento e defesa do Corinthians afasta.

2' Pedrinho tenta arrancada pela direita, mas perde a bola para a zaga do Paraná.

1' Pedrinho tenta drible em Igor, que para a jogada colocando a mão na bola.

0' Começa o jogo entre Corinthians e Paraná!

Um minuto de silêncio sendo respeitado em homenagem a Otavio Frias Filho.

Fala Claudinei:"O Corinthians é sempre difícil em qualquer lugar. Procuramos fazer um bom jogo como fizemos contra o São Paulo", pontuou o técnico paranaense.

Fala Loss: "A gente vai buscar o resultado desde o primeiro minuto, mas com muita organização. A gente busca os três pontos hoje", alertou o técnico alvinegro.

Times alinhados para execução do Hino Nacional.

Os times já estão no túnel, preparados para entrar em campo.

Já o Paraná vai usar o 4-3-3 nesta partida com: Richard; Diego Tavares, René, Cléber Reis, Igor; Leandro Vilela, Alex Santana, Caio Henrique; Raphael Alemão, Rafael Grampola, Silvinho.

O time da casa vem de 4-2-3-1 com: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique, Danilo Avelar; Ralf, Douglas; Pedrinho, Jadson, Clayson; Roger.

Boa noite a todos! Daqui a pouco Corinthians e Paraná entram em campo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fique aí, torcedor! Minutos antes do começo da partida entre Corinthians x Paraná ao vivo nós voltaremos com todos os lances para que você perca nada do jogo.

Claudinei Oliveira preparou o Paraná no 4-3-3 com: Richard; Diego Tavares, Renê, Cléber Reis, Igor; Leandro Vilela, Jhonny Lucas, Alex Santana; Caio Henrique, Silvinho, Rafael Grampola.

Corinthians x Paraná ao vivo em tempo real

Osmar Loss escalou o Corinthians no 4-2-3-1 com: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique, Danilo Avelar; Ralf, Douglas; Pedrinho, Jadson, Clayson; Roger.

O Paraná, por sua vez, também conta com dois desfalques. Junior e Guilherme Biteco (suspensos pelo 3º amarelo).

O time da casa tem dois desfalques. Romero (expulso na última rodada contra o Fluminense), e Renê Jr (cirurgia no joelho esquerdo).

(Foto: Divulgação / Paraná Clube)

Diego Tavares, lateral que não atua desde janeiro deste ano por lesão no joelho direito, também é uma opção para o técnico.

O meia Caio Henrique falou sobre o ocorrido, e defendeu o companheiro de time. "Ele saiu de cabeça quente e ninguém gosta de sair. O Rodolfo é um cara super do bem, parceiro meu, e ele pediu desculpas para o grupo", disse.

Rodolfo, atacante paranaense que ficou bravo por ser substituído na última partida, pediu desculpas ao elenco e volta a ser uma opção para o técnico Claudinei Oliveira.

Já o Paraná, atual lanterna da competição, vem de dois empates e duas derrotas. O destaque fica o inesperado empate da equipe na última rodada, contra o líder São Paulo.

Corinthians x Paraná ao vivo

(Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Jogo do Corinthians ao vivo hoje

O alvinegro paulista realizou seu último treino nesta sexta-feira (24), e o técnico Osmar Loss visou principalmente bolas paradas e movimentação dentro de campo.

"Ele (Andrés) é um cara muito claro e sempre nos cobra. Falou o que a gente precisava ouvir. Não vínhamos de bons resultados. O presidente não quer resultados ruins no clube, e nos cobrou. O que ele falou todo mundo guardou para dar o melhor amanhã", pontuou.

Pedrinho, meia-atacante do Timão, cedeu coletiva pré-jogo no CT Dr. Joaquim Grava e comentou sobre a cobrança que o presidente do clube - Andrés Sanchez - fez depois da derrota para o Fluminense.

O Corinthians não vence no Brasileirão há quatro partidas, com um histórico de três derrotas e um empate.

Boa tarde, torcedor! Na noite deste sábado (25), o Corinthians x Paraná ao vivo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na Arena Corinthians, em São Paulo.