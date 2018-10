Ponte Preta e Guarani fazem derby campineiro visando G-4 da Série B

O duelo entre Ponte Preta e Guarani, neste sábado (25), às 16h30, coloca frente à frente dois times que viveram situações diferentes na última rodada no Brasileirão Série B. A Macaca foi à Londrina e perdeu para o Tubarão, pelo placar de 1 a 0. Já o Guarani venceu em casa o Atlético-GO, pelo placar de 2 a 0.

Ponte faz último treino antes do clássico e Renan Fonseca enaltece oportunidade em disputar derby

A equipe da Ponte Preta fez nesta sexta-feira (24), o último treinamento antes de enfrentar o Guarani, neste sábado (25), às 16h30 no Moisés Lucarelli. Quem deve estar presente na partida é o zagueiro Renan Fonseca, que espera por um grande duelo

“Clássico é sempre um jogo diferente. Os números não contam. Os 90 minutos são diferentes e somos privilegiados de estarmos disputando um jogo assim e espero que seja um grande espetáculo aos torcedores. Que dentro de campo possamos fazer o nosso melhor”, afirmou o defensor.

O zagueiro vê a partida importante não apenas por ser um clássico, mas sim em relação à Série B.

“Temos que fazer o nosso melhor para o derby e também para o pós derby. Temos condições de subir a Ponte Preta e uma vitória contra o Guarani é importante pela tabela e pela sequência que teremos. Aumenta muito a confiança e é isso que vamos buscar fazer”, reforça Renan.

O jogador fala sobre a importância do clássico para ele que nasceu e foi criado em Campinas.

“Fui criado aqui. Morei no Majestoso e sei o que representa o derby. Tive uma experiência negativa no jogo lá em baixo, em que o ônibus foi apedrejado e aproveito a oportunidade para desejar que seja um grande jogo, um grande espetáculo e as torcidas aproveitem da melhor maneira possível. Que seja um jogo de paz. Que após o término da partida, as torcidas brinquem umas com as outras, mas sem violência”, diz o zagueiro, que acrescenta.

“São dois clubes antigos e tradicionais. Campinas é uma cidade do interior e só tem Ponte Preta e Guarani. Em São Paulo por exemplo tem Corinthians, Palmeiras, São Paulo, então se perde um jogo, tem outro para reverter. No Rio de Janeiro também tem quatro equipes. Aqui só tem os dois clubes e o pessoal é fanático mesmo. É uma rivalidade diferente do que vemos por aí”, completa.

Umberto acredita em energia positiva da torcida e pede Guarani focado

O técnico Umberto Louzer, concedeu entrevista coletiva, após a última atividade do Bugre, na manhã desta sexta, visando o dérbi deste sábado. O treinador acredita na energia positiva da torcida Bugrina e ressalta a importância da estratégia para alcançar o objetivo.

“Não teremos a presença física de nosso torcedor, tenho a total certeza que todos os bugrinos estarão torcendo, passando energia positiva onde quer que esteja, para que juntos, lá no campo a gente possa fazer o nosso melhor e fazer um grande jogo. Independente de ter apenas torcida adversária, precisamos colocar em prática nossa estratégia e fazer um grande jogo para sair com o objetivo alcançado”, disse.

Umberto comentou sobre o tempo curto de preparação para a partida deste sábado, mas contemporizou com a necessidade de trabalhar o lado emocional.

“O clássico envolve muito o emocional, estamos trabalhando bastante isso, até por que, o tempo de um jogo para o outro é muito curto. Esperamos levar nossa estrategia para dentro de campo e transferir tudo aquilo que conversamos e treinamos, para fazer mais um grande jogo e atingir o objetivo que é sempre vencer”, afirmou.

O treinador terá a disposição todos os atletas em condições de jogo para a partida de amanhã. Questionado sobre a escalação, Umberto afirmou que irá optar por aqueles que estiverem em melhor condição.

“Precisamos estudar bastante o adversário, é claro que colocar um ingrediente a mais é importante, mas não pode fugir da origem. No futebol, se ficar com invenção a todo momento, acaba se prejudicando. Vamos optar por aqueles em melhores condições para que os 11 que forem a campo e os três que vão entrar no decorrer da partida possam nos ajudar”, finalizou.