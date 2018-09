Botafogo vence Sport no Nilton Santos e se afasta da zona de rebaixamento

A rodada de número 21ª iniciou-se neste sábado (25) e o Botafogo recebeu em casa o Sport diretamente do Nilton Santos, e venceu por 2 a 0 com gol de Joel Carli e Aguirre, conquistando os três pontos dentro de casa. Com a vitória, o alvinegro conseguiu chegar aos 24 pontos, e avançou para a 12ª colocação. O Sport continuou na zona de rebaixamento com 19 pontos.

O primeiro tempo começou com força total do Botafogo. Logo aos três minutos, Igor Rabello teve oportunidade após cabecear bola no gol depois de escanteio batido por Léo Valencia. O zagueiro levou perigo mas não conseguiu abrir o placar.

Sport não teve oportunidade nenhuma, mas Brenner tirou aproveito em oportunidade quando mandou um belo chute em direção ao gol, mas Magrão estava muito bem posicionado.

A primeira etapa finalizou sem gols, mas nos minutos antes do intervalo,o Sport teve boa falta para cobrar pela direita, na qual Marlone cruzou para a área, mas ninguém alcançou e Diego saiu do gol para segurar a bola.

Após o intervalo nos minutos finais, o Botafogo continuou pressionando e logo aos 11 minutos teve a primeira oportunidade clara, quando Léo Valencia girou e mandou chute no ângulo de Magrão mas o goleiro fez o impossível e defendeu.

Após muita insistência, Joel Carli marcou aos 16 minutos quando cabeceou no gol e estufou as redes. Desde então, mais acuado ficou o Sport que não teve nenhuma chance de gol.

Os minutos finais se aproximaram e Aguirre marcou aos 38 minutos do segundo tempo, ampliando o placar pra 2 a 0 após toque rasteiro na saída do goleiro adversário, deixando a bola morrer no fundo da rede.