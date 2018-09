Presidente do Vasco, Alexandre Campello confirma Alberto Valentim como novo treinador

Após a vitória diante da Chapecoense, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, anunciou a chegada de Alberto Valentim como novo treinador da equipe. Em entrevista coletiva, o dirigente comentou sobre a análise no mercado para escolha do nome e afirmou que o técnico chega a São Januário para apresentação nos próximos dias, fazendo sua estreia já contra o Atlético-PR, nesta quarta-feira (29).

"Quero anunciar o Alberto Valentim, que deve estar a caminho para se apresentar amanhã (27). Existia uma dúvida entre um treinador mais rodado ou um mais jovem. Pesamos o que existia no mercado. Acabamos optando por um perfil mais jovem, moderno. Vai de acordo ao que pensamos para o Vasco, desde a base. Os mais experientes não encaixavam com o Vasco", disse Alexandre Campello.

Mesmo com a chegada, Valdir Bigode se mantém na comissão técnica vascaína, ocupando cargo de auxiliar-técnico permanente do clube. Após a demissão de Jorginho, neste mês de agosto, o ídolo do clube esteve à frente da equipe em três ocasiões, todas pelo Campeonato Brasileiro: contra Ceará, Atlético-MG e Chapecoense. Ao todo, foram dois empates e uma vitória. Na coletiva, Campello rasgou elogios a Valdir e mirou futuro de sucesso ao funcionário no clube.

"O momento do Valdir de assumir vai chegar. Temos obrigação de preservar o ídolo. Não mede esforços, está sempre pronto a colaborar. Tem prestígio com a torcida e diretoria. Com todos. Uma coisa é assumir em um momento fantástico, com um padrão tático. Outra coisa é assumir na dificuldade. Sempre fui claro com o Valdir. Conheço desde menino. Sou sincero e reto, como ele. Não tem melhor maneira de se relacionar. O Valdir já sabia o meu pensamento", afirmou o presidente do Vasco.

O nome de Alberto Valentim estava sendo ventilado para ocupar o cargo desde a saída do treinador em seu último clube, o Pyramids FC, do Egito. Segundo o portal Lance!, o comandante ex-Botafogo e Palmeiras foi a quarta opção da diretoria do Vasco para efetuar a função, já que havia sondado nomes como Abel Braga, além de analisar Vanderlei Luxemburgo e Jair Ventura. Ainda com informações do veículo, estima-se que o salário do novo treinador gire em torno de R$ 100 mil, com contrato válido até o fim de 2019.