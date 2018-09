Erik se sente bem recebido no Botafogo e promete: “Vou me dedicar ao máximo”

O Botafogo contratou há uma semana o atacante Erik por empréstimo com o Palmeiras. O jogador já estreou pelo alvinegro e está em busca do entrosamento dentro da equipe. Sua estreia foi contra o Sport, no qual ganhou de 2 a 0, chegando passando total confiança a Zé Ricardo que o escalou como titular e rasgou elogios em entrevista coletiva.

A sequência de jogos será o fator essencial para o desenvolvimento do atleta, e Erik já projeta o próximo jogo do alvinegro contra o Grêmio, fora de casa. O fator curioso da partida será que o Botafogo não vence fora de casa desde novembro do ano passado no Campeonato Brasileiro.

“O entrosamento com os companheiros virá com a sequência de jogos. Vou me empenhar ao máximo novamente para ajudar o clube a conquistar mais um resultado importante na competição diante do Grêmio. Espero que daqui para frente tenhamos novas alegrias e vitórias”.

Com o empréstimo durando até final do ano, Erik mostra-se muito satisfeito na atual equipe e não mostra vontade de retornar ao Palmeiras após fim do empréstimo. A recepção tanto dos jogadores e comissão tanto dos torcedores foi um fator que agradou muito o atacante. Além disso, o jogador prometeu dedicação total e disse que será memorável sua chegada ao clube.

“Semana especial na minha carreira, pois fui muito bem recebido. A ansiedade para jogar era gigantesca e, graças a Deus, deu tudo certo. Consegui executar no jogo muitas das minhas principais características como atleta. Vou guardar com carinho na memória essa estreia pelo Botafogo”, afirmou.

Em seguida, o jogador completou: “Cada jogo eu quero fazer ser o mais especial possível, deixar meu potencial em campo e sair esgotado. Vou disputar varias finais. Quem sabe, futuramente, ou logo após (o fim do empréstimo), continuar”.

A próxima partida do Botafogo é neste sábado (01), às 16h, contra o Grêmio na Arena do Grêmio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.