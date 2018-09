Zé Ricardo enaltece contratação de Erik e analisa próximo adversário do Botafogo no Brasileirão

Na tarde desta quinta-feira (30), Zé Ricardo concedeu coletiva de imprensa após o treino do Botafogo, no Nilton Santos. A dois dias do próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, contra o Grêmio, o treinador elogiou Erik, que fez uma boa estreia com a camisa alvinegra diante do Sport. O atacante pertence ao Palmeiras e está emprestado ao glorioso até o final deste ano.

"A gente entende que o Erik é um atleta que, apesar de jovem, tem boa qualidade. É um jogador que sabe fazer gol. O jogo contra o Sport exigia uma equipe em busca de gol, e ele se mostrou muito proativo, se mostrou à disposição para jogar, à vontade. A torcida já estava acolhendo ele, então entendemos que foi um bom momento para ele começar".

"Os números dele são muito bons, chegou em condições físicas muito boas. Estava com vontade de jogar, já que não vinha jogando. Trouxe experiência que agrega ao nosso grupo. Apesar de ele também ser jovem, a gente acredita que ele possa trazer um pouco mais de experiência ao setor".

Zé analisou o tricolor gaúcho, que no meio desta semana conseguiu uma classificação heroica para as quartas de final da Libertadores. Sem vencer fora de casa pelo Brasileirão desde novembro de 2017, a expectativa do técnico é de que essa incômoda escrita possa ser quebrada neste sábado.

"A gente vai ter um adversário dificílimo, uma equipe que vem muito motivada pela classificação. A gente precisa ter nossos cuidados, mas também tentar fazer o Grêmio se incomodar com a gente. Jogadores como Luan, Everton, Cícero, Leo Moura dispensam comentários".

"Temos que ter todos os cuidados possíveis, mas fazendo o Botafogo também chegar ao campo de ataque, fazendo o adversário se incomodar. Acredito muito na nossa equipe. A gente está evoluindo. Vamos tentar manter o equilíbrio para fazer um bom jogo lá".

O treinador alvinegro comentou sobre a semana de treinamentos que o Botafogo teve para se preparar para o confronto diante do Grêmio.

"As pessoas pensam que na semana cheia a gente vai colocar os atletas para treinar pra caramba. Não. É uma semana de recuperação e informação. Alguns estavam precisando. É bom para tentar preparar o melhor possível".

Se por um lado o capitão Rodrigo Lindoso segue fora da equipe, existe a possibilidade de que Kieza e Saulo, se recuperando de lesões na coxa, retornem ao time para a partida no Rio Grande do Sul.

"O Saulo está treinando, mas ainda sem fazer alguns exercícios, algumas atividades. Vamos ver como ele treina hoje e amanhã. Se estiver recuperado, joga normalmente. Se não estiver, o Diego continua. O Kieza voltou a treinar, e vamos ver como ele vai sentir o ritmo hoje. O Lindoso ainda deve demorar uma semana para retornar".