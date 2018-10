Lanterna x vice-líder: Boa Esporte e CSA duelam por diferentes objetivos na Série B

Partida válida pela vigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Disputada no estádio Melão, às 21h, em Varginha-MG.

De um lado do gramado o lanterna da Série B; do outro, uma equipe que busca insistentemente o acesso para a elite do futebol brasileiro, estando colocado na vice-liderança atrás apenas do Fortaleza. Este é o cenário da partida entre Boa Esporte e CSA, que acontece neste sábado (1) pela 24ª rodada da competição, às 21h, no estádio Melão, em Varginha (MG).

Os donos da casa estão há três partidas sem vencer: o último triunfo foi no dia 10 de agosto, contra o Londrina. Desde então foram duas derrotas e um empate, em uma campanha de apenas 18 pontos em 23 jogos, com um total de 13 derrotas. Do outro lado, um CSA com 40 pontos e a vice-liderança, mas que não pode relaxar, uma vez que as outras equpes do G-4 estão na cola. No primeiro turno, Boa e CSA se enfrentaram e os alagoanos venceram por 1 a 0, no que marcou o primeiro duelo entre as equipes.

Boa Esporte corre atrás de reverter momento complicado

A Série B não tem sido fácil para o Boa Esporte. Desde o começo da competição, a equipe está na zona de rebaixamento; na maior parte do tempo, na lanterna. E após ter conseguido uma ligeira recuperação, o time voltou a sofrer duas derrotas seguidas, se complicando ainda mais na tabela. A equipe volta a buscar se reabilitar no campeonato para ainda sonhar com a permanência. "Acho que está faltando acertar mais na hora da decisão. As vezes estamos escolhendo errado o momento de dar um passe ou fazer uma finalização. A gente sabe que temos que fazer nosso papel dentro de campo. Não adianta torcer contra os nossos adversários. Confiança nunca nos faltou e vamos até o fim para tentar reverter essa situação", afirmou o meia Alyson.

Sobre o vice-líder CSA, o atleta comentou da dificuldade do confronto, uma vez que o time alagoano vem de vitória por 3 a 0 sobre o Criciúma e tenta pontuar para dar mais um passo na busca pelo acesso. "O CSA está brigando lá no topo da tabela e sabemos que é um bom time. Mas não tem o porquê de nos assustarmos dentro de campo. São onze contra onze. Vai ser um jogo decidido por detalhes", completou Alyson.

CSA continua na briga na parte de cima da tabela

O CSA com 40 pontos e é vice-líder, mas não pode relaxar pois o G-4 conta ainda com Avaí (39 pontos) e Guarani (37 pontos), ou seja, com uma combinação de resultados, ele pode ser ultrapassado e cair para a quarta colocação. Pensando nisso, o técnico Marcelo Cabo já revelou qual será a equipe escalada para o duelo.

O atacante Neto Berola, que está no departamento médico, cede lugar para o meia Jhon Cley, substituição que necessitou ser realizada na última partida. Cley entrou e fez dois gols, conquistando a confiança da comissão técnica. “Trabalho na meritocracia. Jogador chegou, trabalhou, ganhou seu espaço e foi bem, vai ter uma oportunidade. Com a ausência do Neto, a chance dele chegou para ser titular. O Jhon Cley fez por merecer”, disse o comandante do time alagoano. Além dessa mudança, Rafinha e Leandro Souza são desfalques por conta de suspensão e, por isso, Roger e Velicka serão os substitutos.