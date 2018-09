Thiago Larghi valoriza ponto fora de casa e elogia novo sistema de jogo do Atlético-MG

O torcedor do Atlético-MG passou o fim de semana avaliando o empate de 1 a 1 com o Corinthians na noite deste sábado, na Arena Corinthians. Apesar de ter conseguido um empate fora de casa, o Galo não conseguiu derrotar novamente um forte concorrente na disputa por uma vaga na Libertadores do ano que vem.

Na análise feita por Thiago Larghi, o resultado deve ser comemorado, ainda mais por ter sido a primeira vez do time ter atuado com dois volantes e com uma nova dupla no meio-campo, José Welison e Adilson.

“Certamente, é um resultado que precisamos valorizar porque não perdemos o jogo e o Corinthians é um concorrente direto para uma vaga na Libertadores. Então, pensando que é um ponto fora de casa, é uma coisa positiva nesse aspecto porque o adversário também não sobe e isso é válido”, frisou.

Larghi enfatizou que a sua equipe sentiu um pouco o novo sistema de jogo, como toda mudança leva um tempo para se adaptar, no primeiro tempo não funcionando, mas na segunda etapa melhorou.

“No primeiro tempo, não funcionou muito bem, mas, no segundo tempo, já foi razoável e tivemos algumas chances, bola na trave, enfim, acho que foi válido pelo ponto que somamos fora de casa”, afirmou.

O treinador destacou também os pontos negativos da atuação do Galo, e admitiu que a mudança feita no sistema não surtiu o efeito esperado.

“Não foi o jogo que a gente esperava. Esperávamos, principalmente, um primeiro tempo melhor, com mais efetividade. Mas tentamos uma forma nova de jogar, colocamos um sistema novo e a equipe sentiu, estranhou isso. Faz parte de um processo, de uma mudança, uma tentativa que a gente fez, e seguimos. Seguimos valorizando e vamos trabalhar para fazer valer o fator casa nos dois próximos jogos”, concluiu.