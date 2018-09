CSA recebe embalado Londrina por recuperação na Série B

Partida válida pela vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Na vice-liderança da Série B, o CSA segue em sua ‘interminável’ perseguição ao Fortaleza e, nesta terça-feira, terá mais uma oportunidade de diminuir a diferença de pontuação para o líder. Pela rodada de número 25, o Azulão recebe o Londrina no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), a partir das 20h30.

Com 40 pontos ganhos, o time comandado por Marcelo Cabo precisa da vitória, não só para reduzir os seis pontos que o separam do primeiro colocado, como também para se garantir dentro do G-4. A diferença para o quinto colocado Guarani é de apenas três pontos. O time paranaense, por outro lado, na 12ª posição com 30 pontos, continua na luta para se afastar da zona do rebaixamento, encabeçada pelo Paysandu, que possui 26 pontos.

No primeiro turno, os times se enfrentaram no Estádio do Café, em Londrina, em duelo que terminou com vitória alagoana por 2 a 1. Niltinho e Michel Douglas fizeram os gols, enquanto Lucas Costa diminuiu para os paranaenses.

Azulão luta por reabilitação

O CSA busca uma reabilitação rápida após a surpreendente derrota para o lanterna Boa Esporte, por 3 a 0, na última rodada. Para o lateral-direito Celsinho, entranto, o resultado, por mais significativo que tenha sido, não é motivo para desânimo, mas oportunidade para corrigir irregularidades. “A derrota não abala a confiança do grupo para a sequência da Série B, mas serve como aprendizado. Infelizmente nada deu certo durante os noventa minutos. Vamos procurar corrigir os erros para que não se repitam mais. É vencer ou vencer dentro do Rei Pelé. É uma partida decisiva para os dois lados”, afirmou.

Em relação ao último confronto, porém, o técnico Marcelo Cabo não sofrerá com tantas ausências para montar o time. Dos nove desfalques que teve em Minas Gerais, pelo menos três estarão à disposição para o jogo desta terça. O zagueiro Leandro Souza e o lateral Rafinha, que cumpriram suspensão automática, poderão atuar normalmente, assim como o atacante Neto Berola, que foi liberado pelo departamento médico e estará à disposição. A baixa é o meia Jhon Cley, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Londrina vem embalado

Pelo lado do Londrina, a goleada sobre o Atlético-GO na última rodada embalou o time, que celebra a retomada de confiança após um longo período de instabilidade. Com a chegada do treinador Roberto Fonseca, os celestes encontraram um padrão de jogo, e agora focam em subir na tabela.

O Londrina viajou para Maceió com as ausências de Dagoberto, artilheiro da equipe no campeonato e autor de três gols na última partida, que cumprirá suspensão; e de Thiago Ribeiro, ainda com a coxa lesionada . A lista de convocados conta com o atacante Carlos Henrique, que retornou após empréstimo ao Sport. O clube acredita que a situação do jogador será regularizada BID da CBF, o que dará a ele condições de jogo para o duelo contra os alagoanos. Ele deverá ser o substituto do artilheiro. Quem também está de volta é o atacante Safira, reintegrado ao elenco após o empréstimo, também com o Sport, não ter sido efetivado. O goleiro Vagner volta às relações depois de cumprir um jogo de suspensão devido ao cartão vermelho recebido diante do Fortaleza.