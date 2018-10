Guarani enfrenta Goiás de olho no G-4

O duelo entre Guarani e Goiás, nesta Terça (4), às 19h15, coloca frente à frente dois times que viveram situações diferentes na última rodada no Brasileirão Série B. O Bugre foi à Criciúma e empatou para o Tigre, pelo placar de 0 a 0. Já o Goiás venceu em casa o líder Fortaleza, pelo placar de 3 a 1.

Guarani finaliza preparação para enfrentar o Goiás

Na tarde desta segunda-feira (3), o Guarani finalizou sua preparação para enfrentar o Goiás, nesta terça-feira (4), às 19h15, pela vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em caso de vitória, o Bugre poderá entrar no G4 da competição.

Em uma atividade com carga reduzida, Umberto Louzer posicionou a equipe e trabalhou bolas paradas. Para o confronto diante do Esmeraldino, o treinador contará com o retorno de Pará e Matheus Oliveira. Rafael Longuine e Bruno Mendes, ausentes de dois treinos na semana, não preocupam.

Goiás vem com desfalques

Pelo lado do Goiás, o time mudou completamente desde a chegada do técnico Ney Franco. O Esmeraldino alcançou o G4, e vai se consolidando nas primeiras posições. A equipe conseguiu uma vitória importante diante do líder Fortaleza, pelo placar de 3 a 1.

No entanto, o time terá desfalques consideráveis para o duelo. O lateral-direito Alex Silva e o zagueiro Victor Ramos levaram o terceiro cartão amarelo e não participarão do jogo. Caíque Sá e Edcarlos serão as novidades entre os titulares

Autor de dois gols na vitória sobre o Tricolor cearense, o lateral Ernandes frisou a importância da partida, e mira abrir uma boa vantagem no G4, querendo inclusive atrapalhar os planos do time de Campinas.

“Agora é trabalhar para abrir a maior distância possível das equipes fora do G4. Assim, estaremos mais perto do grande objetivo da temporada: o acesso”, afirmou o jogador. O Goiás, já encerrou a preparação para o jogo.