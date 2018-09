Atlético-MG vence Atlético-PR de virada e sobe na tabela do Brasileirão

Partida válida pela vigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série. Disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

Com gols dos experientes Leonardo Silva, Elias e Ricardo Oliveira, o Atlético-MG venceu por 3 a 1 o xará paranaense de virada e subiu na tabela da Série A. Com a segunda vitória seguida na competição, assumiu o quinto lugar da competição, se firmando ainda mais entre aqueles que estão na zona de classificação da Libertadores. Já o Furacão amargou a segunda derrota seguida e está a três pontos do Z-4.

Apesar de ter começado pressionando, buscando jogadas pelos lados do campo, o Galo começou perdendo a partida no Independência. Após cobrança de escanteio e disputa na pequena área, Maidana mandou contra a meta de Victor, marcando a favor do adversário Atlético-PR. O Alvinegro partiu para o ataque. E equipe mineira respondeu tentando o empate rapidamente. O Galo se mandou, mas era pouco criativo no momento de finalizar a jogada. Por fim, se mostrava um time burocrático. Aos 13 minutos, após escanteio, Tomás Andrade pegou o rebote e levou bastante perigo.O time mineiro não desanimou e; apesar de sofrer com alguns contra-ataques do Furacão, chegou ao empate com Leonardo Silva, de cabeça, após cruzamento de Tomás Andrade.

Na etapa complementar, a pressão alvinegra passou a surtir efeito, apesar de alguns sustos na segunda etapa. A equipe mineira conseguiu a virada com gols de Elias, que entrara na segunda etapa no lugar de Galdezani. Ricardo Oliveira, que encerrou o jejum de gols de sete partidas com a camisa alvinegra, ampliou o placar ao receber um belo passe de Cazares. O time paranaense acertou ainda duas vezes a trave do goleiro Victor, mas não conseguiu diminuir. Nos minutos finais, o atacante Nikão ainda foi expulso por causa de um carrinho em José Welison.

O Atlético-MG se prepara agora para enfrentar o clássico contra o Cruzeiro, no domingo, no Mineirão, às 16h. Já o Atlético-PR recebe o Fluminense, no mesmo dia e horário, na Arena da Baixada.