Fadiga muscular tira Leonardo Silva de jogo contra o Bahia

O Atlético-MG ganhou um importante desfalque para a partida desta segunda-feira (30), em Salvador, ás 20h, contra o Bahia. O capitão Leonardo Silva, com fadiga muscular, foi vetado do jogo após uma avaliação feita pela comissão técnica.

O zagueiro, que já havia sendo desfalque nos jogos do Atlético-MG por conta de uma lesão muscular na coxa direita, voltou muito bem ao time titular na última quarta-feira, inclusive, abrindo o placar da partida.

Com isso, o jovem Iago Maidana deve ganhar mais uma chance no time titular ao lado de Gabriel, no jogo desta segunda-feira. Além de Leonardo Silva, o lateral-esquerdo Fábio Santos também desfalcará o Atlético contra o Bahia por causa de uma torção no tornozelo. Em seu lugar, deve jogar o lateral Carlos Gabriel.

Por outro lado, voltando de suspensão, o volante Matheus Galdezani e o meia Luan se juntão à delegação que viajou neste domingo (29) pro compromisso pelo Campeonato Brasileiro.