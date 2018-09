Titular pela Seleção, Dedé terá menos de 24 horas de descanso antes do duelo pela Copa do Brasil

O zagueiro Dedé, foi escalado pelo Tite ao lado de Marquinhos no miolo de zaga, no jogo de mais tarde, o que pode mudar os planos de Mano Menezes para o duelo contra o Palmeiras, na quarta, às 21h45, pela ida das semifinais da Copa do Brasil. O clube terá que assinar um termo de responsabilidade para poder utiliza-lo na Arena Palmeiras, pois o intervalo de descanso não será de 66 horas, conforme previsto no regulamento geral de competições da CBF.

Caso o jogador chegue em São Paulo sem condições físicas de entrar em campo devido ao curto espaço de tempo entre uma partida e outra, Mano Menezes terá Murilo e Manoel como opções para se juntar a Léo na defesa celeste. Na Seleção, Dedé será titular no amistoso com El Salvador, nesta terça, mas Tite já afirmou que o zagueiro não atuará nos 90 minutos.

O Cruzeiro garantiu na semana passada que fretaria um avião para ter o zagueiro em campo no duelo na Arena Palmeiras. O planejamento foi feito em parceria com o Flamengo, que quer Lucas Paquetá e Cuellár, também convocados pelas seleções brasileira e colombiana, respectivamente, diante do Corinthians, também pelas semifinais da Copa do Brasil. A partida entre cariocas e paulistas será no mesmo horário, no Maracanã.