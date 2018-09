Thiago Neves lamenta falta de Arrascaeta, mas destaca elenco forte do Cruzeiro para Libertadores

O meia Arrascaeta virou dúvida para Mano Menezes na escalação do Cruzeiro para o jogo de ida nas quartas de finais da Liberdadores contra o Boca Juniors, nesta quarta-feira, às 21h45, horário de Brasília, na Bombonera.

O uruguaio que ficou de fora no clássico contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, devido uma pancada que recebeu na coxa esquerda no jogo contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, passa por tratamento intensivo desde então.

Thiago Neves falou sobre a ausência do meia, sua principal dupla no ataque celeste, mas ressaltou que o elenco possui bons jogadores e já o substituíram e que não se preocupa com a ausência do companheiro.

“A gente tem jogadores que já atuaram na função do Arrascaeta. Tem Rafinha, David e Raniel. Temos opções na frente. Se o Arrascaeta não jogar, temos jogadores que podem fazer a mesma função” , explicou.

O camisa 30 ainda destacou a qualidade do jogador de 24 anos. Thiago expressou que todos possuem competência para assumir a titularidade: "É óbvio que vamos sentir pela qualidade do Arrascaeta, mas temos jogadores que podem render ali na frente", concluiu.

Arrascaeta vem sendo uma preocupação constante para o time mineiro sentiu uma lesão na parte posterior da coxa no jogo contra o Internacional, chegou a ser contado pela seleção uruguaia e agora o um incomodo no músculo flexor da coxa. Rafinha, reserva imediato do uruguaio, foi poupado no jogo de domingo, mostrando que Mano já sinaliza uma possível substituição.