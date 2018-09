Participativo e decisivo, Jadson se envolve em 32% dos gols do Timão na temporada

O desempenho de Jadson nos últimos jogos do Corinthians vem sendo espetacular. Se o time como um todo não encanta, o camisa 10 com certeza vem se destacando e contribuindo muito com os resultados da equipe.

Com o gol marcado ontem contra o Sport, já são 13 ao todo na temporada. Ele se isolou na artilharia da equipe, deixando o paraguaio Romero para trás, com 12 gols, um a menos.

Além de ser o artilheiro, ele também lidera as assistências entre os jogadores alvinegros. Já são 10 passes que chegaram ao fundo das redes nesse ano. Nesse quesito, ele também está a frente de Romero, com apenas oito, mesmo número do meia Rodriguinho, que hoje não joga mais com a camisa do Timão.

Por um lado, pode parecer que o esquema de Jair Ventura sobrecarrega o meia nas armações. Mas, por outro, mostra o quanto o camisa 10 corintiano vem sendo eficiente. Dos últimos 8 gols marcados pelo Timão, Jadson teve participação ativa em 6 deles, sendo 3 gols e 3 assistências.

O recém-chegado técnico do Corinthians elogiou muito o meia, e reiterou o valor que ele tem para o time:"O Jadson é aquele camisa 10 clássico que está em extinção. O da bola parada, do último passe. Ele tem facilidade em encontrar os companheiros mesmo em situações com três volantes. Fez um gol lindo de canhota. Não vai conseguir ser decisivo em todos os jogos, mas quando consegue, tem sua importância", destacou Jair.

Agora, sem ter jogos no meio da semana e entrando em campo somente domingo (23) contra o Internacional, a expectativa é que o desempenho do meia melhore cada vez mais, afinal as jogadas ofensivas e as tramas da equipe passam pelos pés do camisa 10. É muito importante que ele esteja em um bom dia para levar o time a jogar com classe.