Atlético-MG repetirá escalação pela primeira vez no Brasileiro após Copa do Mundo

Thiago Larghi já vinha reclamando por não conseguir repetir a escalação do Atlético-MG, no entanto, finalmente ele vai poder ter o mesmo elenco em campo na partida deste domingo, contra o Flamengo pela 26º rodada do Campeonato Brasileiro.

A tendência é que Larghi faça mudanças em relação ao time que enfrentou o Cruzeiro. No clássico, a equipe titular contou com: Victor; Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana e Fábio Santos; Adilson, Elias e Cazares; Luan, Chará e Ricardo Oliveira.

Caso o técnico alvinegro escolha entre Elias ou José Welison, que pertencem ao setor que mais foi modificado durante o campeonato, e manter o resto do elenco, será a primeira vez que o treinador repetirá uma escalação, no entanto, existe uma grande possibilidade de haver mudanças no time.

As explicações de tantas mudanças no time principal são as mudanças no elenco, suspensões e lesões. Após a Copa do Mundo, o Atlético teve uma grande baixa no seu elenco, perdendo peças importantes, para o jogo contra o Flamengo, não têm suspensos e o departamento médico está vazio, tendo apenas o Gustavo Blanco, que tem uma volta prevista apenas em 2019.