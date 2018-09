Após cirurgia, Pedro agradece apoio da torcida do Fluminense: ''Em breve estarei de volta''

Na última sexta-feira (21), o atacante Pedro do Fluminense passou por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior no joelho direito. Segundo os médicos, a cirurgia foi um sucesso e teve aproximadamente 2h20 de duração. Além do problema no ligamento, os médicos também encontraram uma pequena deformação no menisco do atacante, porém, a mesma foi corrigida.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro FutFanatics

No início da noite, após o procedimento ser realizado, o médico Luiz Antônio Vieira Martins e também o doutor Douglas Santos, membro do departamento médico do clube, falaram um pouco sobre a situação do atacante tricolor.

"A perda do menisco é a maior causa de afastamento do esporte. É muito comum, com lesão no ligamento anterior, o menisco sofrer algum tipo de lesão. A lesão era na periferia do menisco, mais ou menos 1,5 centímetro, e a gente reparou o menisco, reinseriu na cápsula. É uma lesão em uma área bem vascularizada no menisco - disse o médico que esteve à frente da operação."

"O que vai ditar o tempo de recuperação é muito mais a reeducação do ligamento anterior, o do menisco ele nem sentia dor. Vai correr junto com a cirurgia do ligamento, era uma lesão pequena, não era grande. Ele é muito jovem, ninguém tem de ficar preocupado com o menisco. Essa cirurgia exige um tempo. A média é de seis a oito meses. A previsão está mantida. Provavelmente entre três ou quatro meses ele já começa a correr. Treinar com bola só após seis meses - completou Luiz Antonio."

A lesão de Pedro aconteceu há quase um mês atrás, no dia 25 de agosto quando o Flu perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que, o atacante vivia uma ótima fase e um pouco antes da lesão chegou a ser convocado para os amistosos da Seleção Brasileira contra os Estados Unidos e El Salvador, mas por conta do problema foi cortado.

Pedro agradeceu o apoio da torcida tricolor através do seu Instagram com fotos e também um vídeo reverenciado o torcedor, uma alusão a marca do próprio atacante quando comemora seus gols.

"Graças a Deus tudo ocorreu muito bem, a cirurgia foi realizada com sucesso! Agradeço de coração a todos que oraram por mim e mandaram mensagens positivas. Em breve estarei de volta, mais forte fazendo o que eu amo. Uma reverência a todos vocês! O Melhor está por vir!" - escreveu Pedro em seu Instagram.