Cruzeiro mira recorde de título e premiação milionária pela Copa do Brasil

O Cruzeiro essa semana está focado no jogo da Copa do Brasil, com uma vantagem pequena por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, no Allianz Parque, em São Paulo, o time celeste volta a enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão. Precisando apenas de um empate para garantir a classificação e a vaga na final pelo segundo ano consecutivo, neste ano tem um incentivo a mais, o valor da premiação. O campeão da Copa do Brasil de 2018 terá um prêmio mínimo acumulado de R$ 61,9 milhões, caso o vencedor seja uma das equipes brasileiras classificadas para a Libertadores deste ano, que é o caso do time Celeste.

O jogo tem uma conquista especial para a equipe mineira, superando o Palmeiras, e caso ganhe o título em cima do Corinthians ou Flamengo, que disputam a vaga também nesta quarta-feira às 21h45, a Raposa se tornará recordista isolada na Copa do Brasil, com seis troféus, hoje divide o primeiro lugar com o Grêmio, cinco taças para cada um, em seguida tem Flamengo, Corinthians e Palmeiras, com três cada.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

O Cruzeiro tem um fator importante no jogo de quarta, terá o apoio de sua torcida no Mineirão para conseguir passar pelo o Palmeiras. Já foi vendido mais de 30 mil ingressos, seus fieis torcedores que sempre comparecem em peso promete uma grande festa, e visa também o apoio necessário para conseguir superar o Boca na próxima semana pela Libertadores.

Com a conquista para a final da Copa do Brasil, trará uma confiança maior ao time, que precisa vencer para continuar sonhando com a classificação para a semifinal Copa Libertadores. Mano Menezes porem, prefere não pensar muito no time argentino e focar no jogo de quarta contra o Palmeiras.

“A hora do Boca vai chegar. É lá na frente. Primeiro, temos que nos concentrar no Palmeiras. Realmente, é muito difícil chegar à final da Copa do Brasil por dois anos seguidos. E nós abrimos essa possibilidade. Podemos sonhar com isso em função do que construímos na competição até agora. Mas sabemos que não será fácil. Está todo mundo vendo o Palmeiras jogar aí. O Palmeiras fez resultado fora na Libertadores. Nós também estamos vendo. Acho que temos condições de passar. Precisamos muito do torcedor, que ele venha e nos apoie o tempo inteiro, principalmente nos momentos de dificuldade. Só assim teremos força para superar esse grande adversário que teremos pela frente”, afirmou o treinador.

O time mineiro terá desfalques importantes no jogo de volta, o lateral-direito Edilson, expulso no jogo de ida e os meias Arrascaeta que sofreu uma lesão na coxa esquerda, e Thiago Neves com dores na coxa direita. Os demais titulares estarão à disposição da comissão técnica.