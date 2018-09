Buscando vaga na decisão da Copa do Brasil, Corinthians recebe o Flamengo na Arena

Nesta quarta-feira (26), o Corinthians recebe o Flamengo na Arena Corinthians pela disputa de vaga na final da Copa do Brasil 2018. O confronto marca o nono jogo de mata-mata entre as duas equipes, sendo quatro vitórias do clube paulista e quatro do rubro-negro, além do empate entre as duas equipes no jogo de ida no Maracanã.

Dos quatro embates, o Mengão se classificou em três, já o Timão levou a melhor em apenas um. Na última partida entre as equipes, o empate sem gols surpreendeu pela postura das equipes em campo, principalmente a equipe paulista que abdicou do ataque para segurar o empate fora de casa, e deixar a tentativa de classificação em seu estádio.

Corinthians escalado diferente do time que jogou a primeira partida

O Timão vem de um jogo duro pelo Brasileirão, contra o Internacional, atual terceiro colocado. O jogo, também disputado em Itaquera, terminou em empate por 1 a 1, com gol irregular da equipe de Porto Alegre. Apesar disso o resultado trouxe confiança para o time corintiano, devido ao fato de o adversário ser candidato ao título do Brasileirão deste ano.

Após o treino aberto realizado nessa terça-feira (25), Jair Ventura falou sobre as críticas a postura da sua equipe na primeira partida da semifinal. "Vejo as críticas com naturalidade, porque tivemos dificuldade para criar. Realmente criamos pouco, mas amanhã [quarta-feira] a história é totalmente diferente, a estratégia é diferente", afirmou Jair.

O técnico paulista não confirmou a escalação da sua equipe para a partida, mas como Roger, que vinha sendo titular na equipe não está inscrito na competição, o Corinthians deve entrar em campo com: Cássio; Fágner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar; Ralf, Douglas; Romero, Jadson, Mateus Vital, Clayson.

Flamengo "vira a chave" para a Copa do Brasil

Depois da vitória sobre o Atlético Mineiro por 2 a 1 no Maracanã, o time carioca volta a se concentrar na Copa do Brasil. Com o triunfo na última rodada, o Mengão ficou com somente três pontos de diferença para o atual líder do campeonato, São Paulo, e se vê como possível vencedor em ambas competições.

Assim como o treinador do Corinthians, Barbieri falou sobre a partida desse meio de semana, e deixou claro que a disputa pelas duas competições não irá atrapalhar o elenco. "É o jogo mais importante do ano, em se tratando de Copa do Brasil. Vamos fazer de tudo para passar, mas não diminui a responsabilidade no Brasileiro", .

Assim como a equipe paulista, o Flamengo não divulgou a escalação oficial para o jogo decisivo, mas deve ir a campo com: Diego Alves; Rodinei, Léo Duarte, Réver, Trauco, Cuellar, Lucas Paquetá, Diego; Éverton Ribeiro, Henrique Dourado, Vitinho.