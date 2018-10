Richard mostra confiança após classificação do Flu: “Grupo está fechado para buscar o título”

Os jogadores de marcação geralmente são menos aclamados pelos torcedores, raramente são cobrados pela técnica e sim pela disposição. Na noite desta quinta-feira (4), o volante tricolor desempenhou os dois papéis e foi fundamental na vitória do Fluminense por 2 a 0 diante do Deportivo Cuenca, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

No primeiro gol, Richard disputou a bola na área, que sobrou no pé do zagueiro Digão, para abrir o marcador para o tricolor. No seu gol, o jogador foi um elemento surpresa e com a frieza de um atacante marcou o segundo gol da partida, encobrindo o goleiro do Cuenca.

O jogador fez seu segundo gol pelo Fluminense em 55 jogos e deu créditos ao técnico Marcelo Oliveira em apoiar subidas ao ataque em determinadas situações.

“O professor pede para eu ficar e dar cobertura para os laterais, mas quando tiver oportunidade ele pede para subir. Fui feliz na jogada. Só senti vontade de agradecer a Deus na comemoração. Sou muito cobrado por não desarmar quando levamos gol. Por ter feito o gol hoje, me emocionei muito", admitiu.

O Maracanã recebeu o maior público do Fluminense na temporada com 40 mil torcedores e o volante agradeceu o apoio da torcida. “O gol é do grupo todo que vem batalhando para conseguir essa classificação. Tem sido fundamental a torcida. Tem sido importante nessa reta final. Precisamos disso"​, ressaltou.

Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, do Portal 'Futebolzinho, o atleta foi observado por um representante da Atalanta no Maracanã. O clube é conhecido por apostar em jovens promessas do futebol brasileiro nos últimos anos, como foi com o zagueiro Rafael Tolói e o meia João Schmidt.​