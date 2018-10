Fortaleza bate Brasil em Pelotas e dispara na liderança da Série B

O Fortaleza foi à Pelotas e venceu o Brasil no Estádio Bento Freitas pela Série B do Campeonato Brasileiro. O placar foi magro: 1 a 0 com golaço marcado pelo Zagueiro Ligger. Com o resultado, o Tricolor disparou na liderança da competição, abrindo seis pontos de diferença para vice-líder Goiás, e 11 para a primeira equipe fora do G-4, o Guarani. Já o Xavante permanece na décima quinta colocação, a tr~es pontos da zona de rebaixamento.

No primeiro tempo, embalado pelo fator casa, o Xavante não se intimidou com a presença do líder e buscou o ataque. Em um jogo franco, as duas equipes se lançaram à frente em busca do primeiro gol. O melhor lance saiu do time de Rogério Ceni, quando Dodô cobrou escanteio na cabeça de Jussani, que só não marcou pela defesa de Marcelo Pitol.

Na etapa complementar, o Fortaleza adiantou a marcação e começou a jogar dentro do campo adversário. Logo aos três, mais uma vez, Pitol salvou, dessa vez, em chute de Marlon. Aos 29, entretanto, nada pôde fazer. Ligger avançou com a bola e mandou da intermediária no ângulo esquerdo do goleiro do Brasil de Pelotas, que até saltou, mas viu as redes serem estufadas com um golaço. Os donos da casa ainda tentaram o empate, mas não tiveram forças para mudar o placar.

Na próxima rodada, o Xavante enfrenta o Criciúma. A partida será disputada nesta terça-feira, às 21h30, no Heriberto Hülse. Já o Fortaleza só volta a campo no dia 13 de outubro. Na ocasião, pega o Oeste na Arena Barueri, às 16h30.