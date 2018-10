Tiago Nunes comenta sobre gol de Nikão na vitória sobre o América- MG: ''Foi o que mais vibrei'' 

Sem muita dificuldade, a equipe do Atlético-PR goleou por 4 a 0 o time do América-MG na tarde do ultimo sábado, pela 28ª rodada do Brasileirão. O furacão, jogando na Arena da Baixada, soma a decima vitória consecutiva no estádio e chega aos 36 pontos na competição.

O treinador Tiago Nunes, concedeu entrevista ao canal no youtube do Atlético-PR e não economizou em elogiar os jogadores.

“Repasso esses elogios aos atletas. Nós treinadores tentamos ser mediadores do processo, mas as grandes estrelas são esse caras que convertem, treinam, se esforçam, lutam, dividem a bola, se dedicam para o bem estar do clube. A gente tenta passar para eles o que a gente acredita como futebol, mas principalmente o que a gente entende como essência de clube'', expressou.

O treinador também menciona o grande jogo que sua equipe fez, mostrando toda a sua satisfação após a grande vitória em casa.

“To muito feliz pela atuação dos jogadores. A gente teve uma classificação importante contra o Caracas no meio da semana, mas ficamos com o sentimento que poderíamos ter jogado melhor aquele jogo, transferimos tudo para esse jogo” declarou o treinador.

Quando perguntado sobre o gol do atacante Nikão, o técnico fala sobre felicidade de ver o jogador marcar.

''Foi o gol que eu mas vibrei. Ele tem uma história longa no clube, e é o mais cobrado. Ele é o que mais finaliza atualmente na equipe, sempre busca o gol. Fico feliz em ver ele marcar. ''