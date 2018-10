Em busca do bicampeonato da Copa do Brasil, Cruzeiro venceu a última final com 100% de aproveitamento

O Cruzeiro foi pentacampeão da Copa do Brasil no ano passado. O time celeste reviveu a final de 2003 e recebeu o Flamengo no Mineirão, após empatar por 1 a 1, no Maracanã, no jogo de ida. No tempo normal, 0 a 0, e o título foi decidido nos pênaltis. Melhor para os mineiros, que tiveram 100% de aproveitamento e venceram por 5 a 3.

No primeiro jogo da final, ficou no empate por 1 a 1, deixando tudo igual para a grande final, em Belo Horizonte. Em um Maracanã lotado, com uma grande festa da torcida rubro-negra, Flamengo e Cruzeiro empataram, Lucas Paquetá abriu o placar em posição irregular e Arrascaeta empatou, após uma falha do goleiro Thiago, rebateu o chute de Hudson. O 1 a 1 resultou no mesmo placar da decisão entre os times de 2003, e com a mesma alegria para os mineiros.

No segundo jogo o time mineiro teve uma perca importante logo aos 6 minutos do primeiro tempo, perdendo o jovem Raniel, que saiu lesionado. Arrascaeta entrou no lugar do atacante, mas o time sentiu a perca de referência no ataque, encontrando uma defesa rubro-negra bem postada. No segundo tempo, um jogo ainda mais sem emoção, com raras chances de gols, Muralha não foi exigido em toda a partida, enquanto Fábio fez uma grande defesa no chute de Guerrero. A torcida cruzeirense tem muito orgulho de seu goleiro, Fábio brilhou para defender a penalidade de Diego. Muralha, que escolheu o mesmo canto em todas as cobranças, não achou nenhuma delas.

O grito entalado na garganta do torcedor cruzeirense que fez uma grande festa, tanto no Maracanã como no Mineirão, pode gritar e comemorar o pentacampeonato da Copa do Brasil, empatando com o Grêmio como maiores campeões, 5 título para cada time.