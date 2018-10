Léo descarta favoristismo do Cruzeiro contra o Corinthians "Serão dois jogos disputadíssimos"

Em busca do sexto título e o inédito bicampeonato o consecutivo, o Cruzeiro recebe o Corinthians​, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (10), Mineirão. Vestindo a camisa estrelada por oito anos, o zagueiro Léo reforçou o grupo está concentrado e para sair com o triunfo é preciso jogar os 180 minutos de forma equilibrada.

“A equipe está focada na oportunidade de disputar mais uma final e de se tornar campeão mais uma vez. Estamos trabalhando muito forte pensando no jogo para que tudo ocorra da melhor forma possível. A questão não é decidir em casa, desta vez não fará diferença, até porque é de 180 minutos. A estratégia serão montadas para essa situação. Serão dois jogos dificílimos e esperamos fazer nosso papel”, expressou.

Pelo duelo de mata-mata, está será a primeira vez que a Raposa decidirá fora de seus domínios. O jogador de 30 anos relembrou as outras rodadas do torneio, na qual, o time celeste conseguiu sair com a vitória.

“Em outros confrontos tivemos grandes resultados no jogo de ida. Na volta, apesar do placar, fizemos excelentes jogos, criamos muitas chances, que no fator total não fez falta, porque a disputa são em 180 minutos” , frisou.

Léo ainda descartou o favoritismo cruzeirense. Para ele, o Timão possui uma boa equipe e será um adversário duro. Por esses motivos, a disputa para a decisão fica em aberto.

“A gente não acredita nesse favoritismo do Cruzeiro. Sabemos que em uma partida de final, é um campeonato a parte, a equipe do Corinthians tem muita força, qualidade, tem jogadores muito eficientes, a equipe marca bastante, bem equilibrada em campo. Não temos favoritos, pelo contrário, serão dois jogos disputadíssimos”, finalizou.