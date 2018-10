Marcos Rocha tem lesão e desfalca Palmeiras contra o Boca

O Palmeiras não deve contar com Marcos Rocha nas próximas quatro semanas. Foi constatada uma lesão na panturrilha direita do jogador e, com isso, ele pode desfalcar a equipe nas duas partidas contra o argentino Boca Juniors, pelas semifinais da Libertadores, nos próximos dias 24 e 31.

O lateral se machucou durante o primeiro tempo da vitória no clássico sobre o São Paulo por 2 a 0, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Foi substituído quando o jogo ainda estava 0 a 0, aos 29 minutos de jogo por Mayke, que acabou sendo um dos destaques do confronto.

Dentro dessa programação divulgada pelo Verdão, além das partidas pela Libertadores, o camisa 2 ainda será ausência em três rodadas do Brasileiro: contra o Grêmio, no domingo, e o Ceará, no dia 21, sendo ambos os jogos no Pacaembu, e diante do Flamengo, no Maracanã, no dia 27. Na previsão mais otimista, poderia voltar para enfrentar o Santos, pelo torneio nacional, no próximo dia 4, no Allianz Parque.

Nessas cinco partidas, Mayke deve assumir a condição de titular. Mas o camisa 12 está pendurado no Campeonato Brasileiro e, além disso, será julgado nesta semana pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela confusão em que se envolveu com jogadores do Cruzeiro após a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, no dia 26, correndo risco de ser suspenso. Seu substituto imediato é Jean, volante de origem.