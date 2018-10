Corinthians tenta manter bom histórico contra o Cruzeiro para levantar a taça da Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2018 começará a conhecer seu campeão na noite desta quarta-feira (10). O Mineirão vai ser palco da primeira parte da decisão de 180 minutos entre Cruzeiro e Corinthians, duas equipes tradicionais do futebol nacional que já proporcionaram espetáculos dentro de campo.

Para os torcedores que gostam de se apegar a história, os corinthianos começam com essa “vantagem”. Na história do confronto, os times já se enfrentaram 85 vezes, com 38 vitorias dos paulistas sobre a Raposa. O time estrelado saiu de campo com o resultado positivos outras 26 vezes, alem de 21 empates.

Quando se trata de mata-matas, o duelo da Copa do Brasil vai servir de tira-teima entre os times, já que o encontro entre essas equipes aconteceu 6 vezes, com três triunfos para cada lado. Entre as vitorias do Corinthians, está a única decisão de título entre os dois adversários de hoje. Em 1998, o Timão superou o esquadrão estrelado e saiu com o título do Brasileirão.

Mas os cruzeirenses também tem estáticas à seu favor. A Raposa costuma levar vantagem dentro de seus domínios, são 13 vitórias diante do seu torcedor, contra 11 resultados adversos.