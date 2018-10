Em jogo marcado por jejuns, Santos recebe o Corinthians pela 29ª rodada do Brasileirão

Partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio do Pacaembu, às 19h.

Na noite desde sábado (13), o Santos recebe o Corinthians no Estádio do Pacaembu em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. É uma partida que marca uma busca de saída de jejuns para ambos os lados: o Santos procura voltar a ser imbatível no Pacaembu, afinal não vence no estádio há cnco jogos; já o Corinthians procura voltar a marcar gols, estando há três jogos sem balançar as redes.

Somado a isso, também está em jogo uma disputa forte de posições, uma vez que apenas quatro pontos separam as duas equipes. O Peixe é o atual sétimo colocado, com 39 pontos. O Timão, por sua vez, é o décimo primeiro com 35, apenas um ponto a frente do décimo segundo colocado, o Botafogo.

Santos e a ineficiência dentro do Pacaembu

Durante três anos seguidos o Estádio do Pacaembu foi uma espécie de fortaleza para o time da baixada, mas atualmente o time não é mais imparável dentro do estádio na capital paulista.

No período de 25 partidas desde 6 de abril de 2014 até 28 de outubro de 2017, o Peixe anotou uma sequência incrível de 22 vitórias, três empates e nenhuma derrota. Desde então, a última partida em que o Santos saiu vitorioso no Pacaembu foi contra o Ceará por 2 a 0, no dia 14 de abril deste ano. Nas cinco rodadas seguintes o time anotou quatro empates (Palmeiras, Independiente, Grêmio e Vasco) e uma derrota (Cruzeiro).

Acrescido aos resultados ruins no estádio, o Santos também luta para vencer seu primeiro clássico como time mandante, algo que até então não foi realizado no ano pelo time.

Para a partida, a provável escalação do técnico Cuca é: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Dodô; Renato, Carlos Sánchez, Diego Pituca; Derlis González, Gabigol, Bruno Henrique.

Corinthians e o tempo sem balançar as redes

O time visitante, por sua vez, passa por um problema diferente: o ataque está em baixa, e isso faz com que, nos últimos três jogos da temporada, não tenha sido feito nenhum gol.

Pedrinho foi o autor do último gol alvinegro na partida de volta das semi-finais da Copa do Brasil, contra o Flamengo, somando 292 minutos - sem contar acréscimos - sem gols. A maré ruim começou na partida em que o Timão empatou contra o América-MG, passou para a derrota para o Flamengo e persistiu na quarta-feira contra o Cruzeiro, pela final da Copa do Brasil.

Mas se engana quem pensa que é um erro particular. O elenco não consegue se encontrar dentro de campo, apresentando um baixo rendimento no seu setor ofensivo. Ainda assim, três dos quatro nomes são os mais citados no setor: Romero, Clayson e Mateus Vital. O paraguaio não faz um gol há 16 jogos; o camisa 25 do Corinthians há 19; e o jovem meia-atacante fez apenas um gol com a camisa alvinegra. O único que tem o nome salvo do quarteto é Jadson, que cria jogadas, e além de fazer gols, dá muitas assistências aos companheiros.

A provável escalação da equipe de Jair Ventura para o confronto é: Walter, Pedro Henrique, Léo Santos, Marllon, Carlos Augusto; Douglas, Araos; Pedrinho, Mateus Vital, Sheik; Jonathas.