Milton Mendes assume responsabilidade por goleada sofrida pelo Sport 

Após o jogo em que o Sport perdeu para o Atlético-PR por 4 a 0 fora de casa Milton Mendes falou aos repórteres chateado pelo resultado e pela lesão de Magrão ele falou sobre o jogo.

“Realmente eles se apresentaram como nós esperávamos jogaram muito pelo lado, o que é característica desse time. No primeiro tempo suportamos bem, eles estão confiantes, as jogadas deles aconteceram e nós não tivemos bem para poder defender. A responsabilidade é só minha os jogadores estão fazendo seu melhor, espero que no próximo jogo já consigamos reverter essa situação com uma vitória”.

Sobre a lesão de Magrão Milton passou um panorama negativo: “Parece que a noticia não é boa, pela minha experiência acho que não é coisa boa, pelo que ele representa é uma perda muito grande por sua liderança, mais estamos bem servidos de goleiros, e vamos escolher o melhor para substituir caso se confirme algo grave”.

Milton Mendes foi perguntado sobre os gols sofridos e sua e os problemas defensivos da equipe do Sport. “Nós vamos continuar trabalhando, levamos 4 gols hoje, mas 2 foram depois da saída do Magrão, nós, jogadores, eu e comissão técnica estamos feridos, vamos trabalhar e continuar porque não podemos desanima”.

Milton foi questionado sobre a escolha de Gabriel para ir para o Gol por conta da saída de Magrão, o time já tinha feito as três substituições e precisou colocar um jogador da linha na meta rubro-negra. “Gabriel disse que treinava no gol então escolhi ele, treinava no rachão claro”.

Na saída do campo de jogo Gabriel falou sobre sua ida para o Gol. “Foi uma questão tática. Tinha que sair um da frente e Rafael estava descansado. O professor optou por mim".

O próximo jogo do Sport será no sábado as 19hs na Ilha do Retiro contra o Vasco, o rubronegro tem 27 pontos e está a 5 do primeiro time fora do Z4, que nesse momento é o Vitória, mas, caso o Ceará vença o Botafogo segunda às 20hs o time pernambucano termina a rodada a 6 pontos do 16º.