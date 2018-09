Exclusivo: Depois de acesso com Cuiabá, volante Marcão Silva reforça Sport

O Sport está próximo de anunciar mais um reforço para o Brasileirão da Serie A. Trata-se do volante Marcão Silva, jogador de 27 anos que conquistou o acesso da Serie C para B pelo Cuiabá. Ainda nesse ano, o atleta também vestiu a camisa da Linense. Onde conseguiu feito oposto: foi rebaixado no Paulistão. Ainda assim, saiu prestigiado pelo técnico Eduardo Baptista, que o viu de perto (treinava a Ponte Preta na época) e aprovou sua contratação para o Leão.

Segundo apurou a VAVEL BRASIL, o Sport já havia identificado o jogador há pelo menos uma semana. Mas, como o Cuiabá ainda tinha o importante jogo de acesso para jogar contra o Atlético Acreano, os rubro-negros tiveram que esperar para fechar a negociação. Passado os dois jogos, Marcão Silva foi liberado e deverá chegar no Recife ainda nesta semana.

Aos 27 anos de idade, o Sport será o clube de maior projeção da carreira do jogador até aqui. Baiano de nascimento, Marcão foi revelado no Nacional de Patos, ele já jogou em clubes como Boa Esporte, Ferroviário, Criciúma, Brasil de Pelotas, Botafogo-SP e Atlético Goianiense. A diretoria espera que o volante veja no clube uma chance de crescer, ajudando assim, naturalmente, o atual elenco a ter um perfil de "maior vontade".