Mano exalta conquista com o Cruzeiro: "No futebol, nada acontece por acaso"

Com o título da Copa do Brasil 2018, o Cruzeiro e Mano Menezes fizeram história. Pela primeira vez no torneio, um time e um técnico conquistaram a competição por dois anos seguidos. A raposa, que ergueu o troféu em 2017, repetiu o feito nesta quarta (17).

Comandante campeão, Mano exaltou a taça e espera que ela tenha reflexo na maneira que é visto por torcedores e críticos. "Acho que o pessoal vai ter um pouquinho de tolerância com as minhas maneiras defensivas de jogar. No futebol, nada acontece por acaso. Existem muitas maneiras de se ganhar", afirmou Mano.

Seu modo de trabalhar conquistou a confiança dos atletas cruzeirenses. Alguns ressaltaram como o treinador foi fundamental para que a conquista se tornasse realidade. "Esse reconhecimento é o que há de mais importante para o técnico. O torcedor tem a parte mais emotiva. Vocês, da imprensa, eu sei, analisar o resultado não é fácil. Os jogadores, não. Eles fazem parte do trabalho, sabem coo as decisões são tomadas", declarou.