Cruzeiro volta a vencer o Corinthians e se consagra campeão da Copa do Brasil

Após vitória na Arena Corinthians, sobre o time da casa, por 2 a 1, o Cruzeiro se sagrou campeão da Copa do Brasil. O time conquista o título pela segunda vez consecutiva sob comando de Mano Menezes, e se torna o maior campeão da competição com seis títulos.

O time mineiro, que já havia vencido no Mineirão por 1 a 0, gol de Thiago Neves, voltou a superar a equipe do Corinthians fora de casa, com gols marcados por Robinho e De Arrascaeta. O gol de honra do time paulista foi marcado de pênalti pelo Jadson.

O Cruzeiro mais uma vez mostrou sua força em competições mata-mata e se destacou contra um time do Corinthians sem criatividade ofensiva. Apesar disso, o segundo tempo da partida foi envolvido por algumas polêmicas. Além do pênalti marcado pelo arbitro de vídeo, o VAR ainda anulou em lance polêmico o gol de Pedrinho, que levava a decisão para as penalidades máximas.

Além do título, a equipe cruzeirense leva para Belo Horizonte o prêmio de 50 milhões de reais, destinado ao campeão da Copa do Brasil, e a vaga para a Copa Libertadores, a competição mais importante entre clubes da América do Sul.

O Corinthians, agora vira a chave e volta a pensar na última competição que resta, o Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada o Timão enfrenta o Vitória no Barradão, e busca voltar as vitórias, já que o clube não ganha a sete jogos, e está a quatro pontos da zona de rebaixamento.

Já o Cruzeiro, depois do título e das respectivas comemorações, voltará a se concentrar no jogo de domingo, pelo Brasileirão, contra a Chapecoense, na Arena Independência. A Raposa está a seis pontos da parte de baixo da tabela, mas depende da vitória para poder subir da décima para a sétima colocação na tabela.