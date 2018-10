Valentim mantém Fabrício, Bruno Ritter e esquema com três volantes no Vasco diante do Sport

Alberto Valentim aprovou a atuação do Vasco sobre o Cruzeiro, no último domingo (14), que deixou o Cruz-Maltino a quatro pontos de distância da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Novidade naquela equipe, Bruno Ritter foi mantido nos treinamentos, assim como Fabrício, que viveu altos e baixos na partida.

A formação com três volantes também agradou, e será mantida para o duelo contra o Sport, neste sábado (20), porém, com novas peças. Suspenso, Andrey dá lugar a Desábato, já recuperado de lesão. Bruno Cosendey é outro que sai do time, para entrada de Willian Maranhão, que retorna após punição pelo terceiro cartão amarelo - mesma pena de Andrey.

A defesa também conta com novidades. Tendo atuado na lateral-direita, Luiz Gustavo foi outro a ser punido pelo terceiro cartão, dando vaga a Rafael Galhardo.

Por outro lado, Martín Silva segue como desfalque. O goleiro retornou ao Rio de Janeiro após presença na delegação do Uruguai em amistoso contra o Japão, no país nipônico. Na ocasião, Martín observou a derrota de sua equipe por 1 a 0 do banco de reservas. Com isso, Fernando Miguel segue na meta vascaína.

A provável escalação do Vasco contra o Sport é: Fernando Miguel; Rafael Galhardo, Werley, Leandro Castán, Ramón; Bruno Ritter, Willian Maranhão, Desábato; Yago Pikachu, Maxi Lopez, Fabrício.

A partida contra o Sport é tratada com grande importância nesta reta final do Brasileirão. Concorrente direto na luta contra o rebaixamento, o clube do Recife tem situação mais crítica, somando 27 pontos, na 19ª posição. O Vasco tem 34, em 14° lugar. O duelo entre as equipes será disputado na Ilha do Retiro, às 19h deste sábado (20).