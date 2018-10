Destaque da base, lateral Riquelme assina primeiro contrato profissional com Vasco

O Vasco anunciou a contratação da jovem promessa da base Riquelme. O lateral consagrou seu acordo com o clube até outubro de 2021. O jogador defende o Gigante da Colina desde quando tinha 10 anos de idade e não conseguiu esconder a felicidade de se firmar no clube após ter seu primeiro contrato como profissional.

Com as boas atuações nas categorias de base, o lateral de apenas 16 anos chamou atenção dos dirigentes, que tomaram a decisão de preservar uma futura joia da equipe. Graças ao seu desempenho, foi recompensado com os quatro anos de contrato, o que mostra que o clube espera contar com ele logo para seus planos futuros.

"Estou muito feliz por assinar o meu primeiro contrato profissional com o Vasco. Cheguei aqui em 2012 e hoje já estou com 16 anos. É uma felicidade imensa. Agradeço ao clube e também a minha família pelo apoio e por tudo que vem acontecendo na minha vida", disse o jovem jogador.

Com a pouca idade, Riquelme ainda defende as categorias sub-17 do clube, mas não escondeu sua ambição. Espera chegar logo ao profissional para que possa dar muitas alegrias e títulos para o torcedor cruz-maltino. O mesmo, nesta quinta, enfrenta o Vitória pela Copa do Brasil no Barradão, às 19h.

"Meu sonho é chegar no profissional do Vasco um dia e dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno. Tenho metas e meu objetivo é conquistar todas elas e ser ainda mais feliz aqui no Vasco", finalizou.