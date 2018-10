Lisca detona arbitragem após derrota do Ceará no Pacaembu: "Houve interferência externa"

Depois da derrota do Ceará para o Palmeiras por 2 a 1, o técnico Lisca que foi expulso no final do primo tempo falou aos repórteres sobre a arbitragem. O treinador se mostrou muito irritado por conta do lance de pênalti a favor do time paulista, onde o quarto árbitro acabou interferindo na marcação.

“Não precisa nem mais ter VAR no Brasileirão o cara a 50 metros vê o pênalti, houve interferência externa, os caras estavam do meu lado é impossível, lamentável, lamentável, houve sim interferência externa, lamentável o que nós vimos hoje, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, quem era para está aqui é o arbitro, é uma vergonha o que a arbitragem brasileira faz, é uma vergonha. Eu fui expulso pelo Felipão e o Paulo Turra, eu nem falei com arbitragem, eu fui falar com o Felipão sobre o Deyverson e o árbitro veio e me expulsou”, contou.

Mesmo sendo perguntado sobre o time e o comportamento dos jogadores taticamente Lisca não conseguiu disfarçar sua indignação em relação a arbitragem, que foi o principal tema da entrevista. O técnico falou sobre o clima dentro de campo.

“Meu time está de parabéns por terminar com os 11 em campo do jeito que estava aqui hoje. A arbitragem hoje é a protagonista do futebol brasileiro, não os jogadores, não sei nem o que estou fazendo aqui acho que vou embora para vocês entrevistar a arbitragem. Hoje nós fomos muito atrapalhados pelo ambiente externo, estávamos bem e sentimos o que aconteceu no lance do pênalti”​, analisou.

Agora o Ceará viaja para Belo Horizonte onde enfrenta o Cruzeiro na quarta-feira (23), às 19h30, no Mineirão, em jogo atrasado da 28ª rodada da Série A. O time está em 17º lugar com 31 pontos e a dois do Vitória, que é o primeiro fora do Z-4.