Após desmaio, Pikachu comenta lance e se desculpa com médico do Vasco: "Momento explosivo"

A noite deste sábado (20) foi para se esquecer no Vasco, literalmente. Além do baixo desempenho que levou à derrota para o Sport por 2 a 1, na Ilha do Retiro, a equipe cruz-maltina sofreu um susto logo no início do jogo, quando Yago Pikachu sofreu choque com Sander e caiu inconsciente.

Após atendimento, o médico do Vasco analisou que Pikachu não teria condições de voltar ao campo. Por sua vez, o jogador se revoltou, tendo, inclusive, arremessando uma garrafa d'água no chão. Em seu lugar, entrou Andrés Ríos, enquanto o artilheiro cruz-maltino na temporada de 2018 seguiu enfurecido ao vestiário, sendo contido pelos companheiros.

Ao fim da partida, mais calmo, o camisa 22 concedeu entrevista coletiva, explicou o lance e pediu desculpas ao médico do Vasco, dando razão ao funcionário pela decisão.

"Foi um lance muito rápido. Lembro que a bola veio alçada na área, achei que estava sozinho, não vi o adversário e senti a pancada na cabeça. Depois, caí no chão. O médico falou que todo mundo pediu atendimento. Peço desculpas à comissão médica do Vasco. Naquele calor do jogo, a gente não vê a gravidade que está ocorrendo. Achei que teria condição de voltar, e ele, acertadamente, fez o papel de cumprir a norma. Ele (médico) disse que é norma da FIFA: 'primeiro a saúde do jogador'. Fiquei muito chateado, mas acho que ele tomou a decisão correta", disse Pikachu.

Com a derrota, o Vasco se mantém na 14ª posição, com 34 pontos, momentaneamente. Em caso de triunfo do Vitória sobre o Corinthians, neste domingo (21), o Cruz-Maltino pode chegar à 15ª colocação. Há também a possibilidade de descer mais uma posição, em caso de uma improvável vitória da Chapecoense sobre o Cruzeiro, no Mineirão, por sete gols de diferença. Na próxima rodada, o clube carioca enfrenta o Internacional, em São Januário.