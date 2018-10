Gum passa por avaliação e trauma leve é confirmado no joelho direito pelo Fluminense

Na última quarta-feira (24) o Fluminense entrou em campo pela Sul Americana no Estádio Nilton Santos contra a equipe do Nacional (URU). Durante a partida, um choque sofrido pelo zagueiro Gum ao travar um chute do adversário preocupou a torcida tricolor. Após o choque, o zagueiro foi rapidamente substituído.

Na manhã desta quinta-feira (25), com a reapresentação do elenco tricolor no CTPA, Gum passou por uma avaliação médica e descartou-se uma lesão, mas sim, um trauma leve no joelho direito do jogador. Com o resultado positivo, a medida tomada pelo clube foi a de preservar o defensor e deixa-lo fazendo trabalhos de fisioterapia, buscando uma melhora para pode contar com o zagueiro no jogo de volta, que já acontece na próxima semana.

Com isso, no jogo do brasileiro sábado (27) contra o Santos, o jovem zagueiro Paulo Ricardo deve ser o substituto de Gum na partida. Além desta mudança, Marcelo Oliveira já havia confirmado no pós jogo que o time contra o Peixe seria misto, já que o clube carioca precisará se superar para conseguir a vaga no Uruguai.

O Fluminense, com o empate entra em campo já sendo eliminado e precisa de qualquer vitória para conseguir a classificação no torneio. O jogo acontece já na próxima quarta-feira (31), às 19h30, horário de Brasília.